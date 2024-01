En afpillet og lagenbleg italiener er i disse dage ved at overtage tennistronen.

Jannik Sinner sønderbankede fredag storfavoritten Novak Djokovic og er nu i finalen ved Australian Open, hvor russiske Danil Medvedev venter.

Men det lå slet ikke i kortene, at den 22-årige Sinner, der kommer fra den lille tyrolerlandsby Innichen, skulle blive tennisstjerne.

For de første år lignede det, at den rødhårede knægt fra Tyrol ville gøre karriere på skiløjperne. Hans far var kok på en skisportsrestaurant, hvor moderen var tjener.

Jannik Sinner could've been a pro skier, a pro football player...



Let's be grateful he chose tennis. pic.twitter.com/B2DOL5VMyX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 13, 2023

Som blot treårig dyrkede Sinner både skisport, fodbold og tennis. Og da han var otte år tilhørte han den absolutte elite af Italiens slalom-atleter. Som 12-årig blev han nummer to ve de nationale slalom-mesterskaber.

Undervejs lagde Jannik Sinner tennisketsjeren på hylden. Efter et års tennispause tvang farmand dog unge Sinner til at genoptage tenniskarrieren, som dog stadig var tredjeprioriteten for den unge sportsglade italiener.

Men med hjælp fra træneren Heribert Mayr fik tennissporten med tiden overhalet nåde fodbold og slalom, og som 13-årig besluttede Jannik Sinner at gå 'all in' på stopbolde og serveesser.

Om beslutningen har Sinner siden udtalt:

»Når du falder i skisport, ved du aldrig, om du brækker et eller andet.«

»Så det var en af grundene - hvis ikke GRUNDEN - til, at jeg valgte tennis. Og selvom du taber et point i tennis, har du stadig masser af muligheder for at vinde kampen, hvilket jeg også elsker. Du ved - hvis du laver én fejl i et slalom, har du ingen chance for at vinde.«

Og her ni år senere kan vi konkludere, at det nok var en god beslutning at gå tennisvejen.