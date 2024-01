Rødglødende af raseri og helt ude af fokus.

Holger Rune mistede fatningen undervejs og var også ved at miste grebet om semifinalen mod Roman Safiullin i Brisbane.

»Det er så irriterende, at du skal komme ind i det break. Irriterende, mand! Jeg bliver sindssyg over det. Du ved, jeg er sensitiv,« rasede tennisstjernen eksempelvis mod sin mor, der som altid sad på tribunen, undervejs i kampen, som han dog endte med at vinde i to sæt.

Og det kan den 20-årige danske tennisstjerne blandt andet takke sin vikartræner, Kenneth Carlsen, for. Og det gjorde han også, da han lettet og glad blev interviewet efter semifinalesejren i Australien.

Foto: Patrick Hamilton/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Patrick Hamilton/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg var så frustreret, da han brød mig. Jeg mistede fuldstændig fokus. Tak til mit hold for at holde mig på sporet,« lød det fra Rune:

»Det var godt at få lukket kampen i to sæt. Jeg holdt mig på fødderne mentalt. Det er sværere efter en lang, hård uge. Men jeg spiller bedre og bedre hver dag, og fysisk har jeg det rigtig godt.«

Kenneth Carlsen vikarierer i Brisbane for Boris Becker og den tidligere Roger Federer-træner Severin Lüthi, der begge er tilknyttet Team Rune, men ikke er med i den første uge i Australien.

Den tidligere danske tennisstjerne var ganske aktiv i tribuneboksen, hvor Runes hold befandt sig, med opmuntrende ord og taktiske indspark.

Det hjalp Holger Rune på vej i sejren over russeren, som er nummer 39 i verden, og som endte 6-4, 7-6 (7-0). Dermed er den topseedede dansker klar til sin første udendørs finale på hardcourt.

Finalen mod enten Jordan Thompson eller Grigor Dimitrov spilles søndag klokken 7.30.