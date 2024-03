Wozniacki er tilbage!

Mens hun brager derudad i Indian Wells kan de danske tennisfans også se frem til at se Caroline Woznaicki gøre comeback på det danske landshold, som hun sidst spillede for i 2015.

Hos B.T. slog faderen Piotr Wozniacki for nyligt datterens comeback-ønske fast, og nu er hun officielt udtaget, fortæller Dansk Tennisforbund.

Hun skal sammen med blandt andre Clara Tauson være med til Billie Jean King Cup, der spilles i Portugal fra 8.-13. april.

»Det er den stærkeste danske trup nogensinde. Clara og Caroline hører til i verdenseliten og vil være blandt de allerbedste spillere, når det går løs ved Billie Jean King Cup,« siger sportschef Jens Anker Andersen, der ligeledes har udtaget Johanne Svendsen og Rebecca Munk Mortensen samt 17-årige Laura Brunkel, der kan få debut.

33-årige Wozniacki var senest udtaget i 2019, men måtte trække sig. Hendes seneste optræden for Danmark var ved OL i 2016.

»Jeg ser rigtig meget frem til at spille Billie Jean King Cup og have ’Danmark’ på ryggen. Jeg føler altid, at jeg repræsenterer Danmark, når jeg spiller, men det er ekstra særligt, når det er for landsholdet og til OL. Jeg synes, at vi har et godt hold, og jeg glæder mig til en uge med holdet,« siger Caroline Wozniacki.

Lodtrækningen til turneringen finder sted 7. april, og Wozzy og co. kan møde Bulgarien, Grækenland, Holland, Letland, Norge, Portugal, Serbien, Sverige, Tyrkiet, Ungarn og Østrig.