B.T. kunne lørdag afsløre, at der er blevet lagt et forhøjet bud på Brøndbys store profil og anfører, Andreas Maxsø, der efterhånden ligner fortid på Vestegnen.

Søndag kunne Brøndby så selv bekræfte, at et salg nærmer sig, men nu ser det ud til, at der også er noget på vej ind.

I hvert fald melder den svenske avis Aftonbladet, at midterforsvareren Rasmus Wikström skifter til de danske mestre.

»Efter Emil Holm til SønderjyskE og Eric Kahl til AGF, så kan Aftonbladet nu afsløre at også Rasmus Wikström skifter til Danmark og skal spille i Brøndby,« skriver avisen.

Hvis ikke der sker noget uforudset, vil den 20-årige svensker, der er ejet af IFK Göteborg, men i øjeblikket er på en lejeaftale i AFC Eskilstuna, dermed snart blive præsenteret i den gule trøje.

Det betyer også, at den unge midtstopper går fra den næstbedste svenske række til sidste sæsons danske guldvindere, men det skulle alligevel være en habil spiller, der snart ender i Niels Frederiksens hænder.

Rasmus Wikström udlejning til AFC Eskilstuna kom nemlig ovenpå en skadespause på hele 11 måneder.

Brøndby var søndag aften i aktion i Superligaen, hvor de – uden Andreas Maxsø – spillede 1-1 mod oprykkerne fra Viborg.