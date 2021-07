Det trækker op til et salg af Brøndbys største stjerne, Andreas Maxsø.

Som B.T. tidligere har afsløret, har russiske FK Rostov set sig særdeles lun på at hente Brøndby-anføreren med et bud på 1,5 millioner euro. Det blev afvist.

Men russerne har på intet tidspunkt givet slip på tankerne om at få den 27-årige danske mester.

Nu kan B.T. afsløre, at FK Rostov er kommet med et forhøjet bud på to millioner euro, 15 millioner kroner, og at parterne nærmer sig hinanden.

Andreas Maxsø spiller ikke søndag, fordi han er så tæt på at blive solgt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Andreas Maxsø spiller ikke søndag, fordi han er så tæt på at blive solgt. Foto: Mads Claus Rasmussen

Samtidig kan B.T. også fortælle, at en anden russisk storklub i Rubin Kazan også har forsøgt at lægge billet ind på Maxsø med et bud.

Et salg af Andreas Maxsø er derfor så tæt på nu, at der ifølge B.T.s oplysninger bliver overvejet hos både spilleren og klubben, om han skal deltage i Brøndbys kamp søndag mod Viborg.

Andreas Maxsø har en frikøbsklausul i september på 1,5 millioner euro, og da det russiske transfervindue på det tidspunkt stadig har åbent, er der en god forretning for Brøndby i at sælge ham nu.

B.T. har fanget Andreas Maxsøs agent, Hasan Cetinkaya, om buddene:

»Der er masser af bud på Maxsø. Vi tager en beslutning om hans fremtid meget snart,« siger han uden at ville uddybe nærmere.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, men det er endnu ikke lykkedes.