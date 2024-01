Viborg har gjort det klart, at man vil komme styrket ud af det her transfervindue, og derfor har klubben afvist flere henvendelser og bud på spillere tæt på startopstillingen.

Tipsbladet kunne tirsdag afsløre, at man netop forstærker holdet med et køb af Stipe Radic, og som B.T. også kunne løfte sløret for, henter klubben også angriberen Malik Abubakari.

Nu kan B.T. afsløre, at den første handel med Stipe Radic er gået hjem, og alt er skrevet under.

Den 1.90 meter høje centerforsvarer havde kun et halvt år tilbage af kontrakten med Zrinjski Mostar, og derfor har klubben ikke kunnet kræve alt for mange penge for ham.

Ifølge B.T.s oplysninger har den 23-årige midtstopper fået en kontrakt til sommeren 2027 i Viborg.

Stipe Radic er et produkt af en velsmurt kroatisk talentproduktion, og han har tidligere klaret sig igennem nåleøjet til ungdomslandsholdene.

Fremadrettet skal han altså tørne ud for Viborg, som har én ting for øje i begyndelsen af foråret - at få nedrykningsstregen endnu længere væk.

Der er fem point ned til Vejle på den forkerte side af stregen.