I påsken kom forårsvarmen endelig, vil mange sikkert tænke.

Men for omkring en million danskere, bringer forårets komme en hel del problemer med sig – især i år.

I påskeugen steg pollentallet for birk fra under et til over 100 på få dage.

»Så højt et pollental for birk har vi aldrig før målt i marts,« siger biolog hos Astma-Allergi Danmarks pollentælling Sidsel Damsbo Andersen i en nyhed på interesseorganisationens hjemmeside.

Det er noget, de ifølge Astma-Allergi Danmark omkring en million danske pollenallergikere kan mærke.

Med symptomer som tilstoppet, løbende næse, hyppige nys og øjne, der løber i vand, klør, hæver og bliver røde. Ja, de klassiske – og ofte ganske generende – symptomer på høfeber.

»Allergikerne lider under det her. De får slemme symptomer som for eksempel vejrtrækningsproblemer. Astma og høfeber går ofte hånd i hånd. Faktisk har cirka 30 procent af alle med høfeber også astma, og hele 70 procent af alle med astma har også høfeber,« siger Sidse Damsbo Andersen til TV 2.

Hun opfordrer derfor allergikerne, og personer der oplever symptomer, som kunne være tegn på astma eller høfeber, til at søge oplysning, rådgivning og hjælp på Pollenportalen.

Lider du af pollenallergi? Har du symptomer på pollenallergi, også kaldet for høfeber, er det vigtigt, at du sørger for at få den korrekte udredning for de symptomer, du oplever, så du kan blive behandlet effektivt. Symptomerne er typisk løbende næse, hyppige nys, træthed og røde øjne. Men har du også hoste og vejrtrækningsbesvær, er der en vis sandsynlighed for, at du samtidig med høfeberen også er plaget af ubehandlet astma. I disse tilfælde bør du have mistanke om pollenallergi: Når dine symptomer varer mere end to uger.

Hvis dine symptomer kommer på bestemte tidspunkter i løbet af året.

Hvis du har haft børneeksem eller er arveligt disponeret.

Det er helt usædvanligt tidligt, birkepollensæsonen er startet i år.

Men tendensen er desværre tydelig: pollensæsonen starter tidligere og tidligere – og varer længere og længere.

Det skyldes blandt andet den globale opvarmning, idet både de stigende temperaturer og de større nedbørsmængder giver planterne bedre vækstbetingelser.

Det seneste pollental for birk er så højt som 938, skriver Astma-Allergi Danmark.

