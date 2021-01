Det er aldrig sket før.

Men nu skal det være.

I hvert fald, hvis det står til den 26-årige Gabriel 'Iffe' Lundberg.

Han vil skrive historie og blive den første dansker nogensinde i den amerikanske basketliga NBA, som huser stjerner som LeBron James, Giannis Antetokounmpo og Steph Curry. En af de allerstørste scener i international sport.

»Han elsker at spille for Danmark, og han har spillet på et niveau, man ikke har set før. Han er stolt over at repræsentere sit land, og Danmark skal også være stolte af hans præstationer,« siger Darnes om Lundbergs landsholdsbedrifter.

Lundberg har taget en eksplosiv udvikling de seneste år, som er gået over den danske liga til Spanien og nu til Polen, hvor han spiller for mesterholdet Zielona Gora. Alt imens har han sammen med det danske landshold skabt resultater, der har rystet basketverdenen.

Manden, der skal hjælpe ham på vej mod drømmen, er Lundbergs spanske agent, Gerard Darnes.

Interessen fra holdene i den største basketliga i verden er der, lyder det fra Darnes. Og det hele skal falde på plads til sommer, når markedet for frie spillere åbner for NBA-holdene.

»Hans store drøm er NBA, men jeg kan ikke kommentere i detaljer. Alle NBA-hold har et markant scoutingsetup, og siden 'Iffe' er en iøjnefaldende spiller i Europa i år, følger de ham alle. Jeg kunne godt nævne navne, men det vil jeg ikke. Der er visse NBA-hold, der følger ham meget tæt. Vi holder vores kort tæt til kroppen, det er stadig meget tidligt,« siger Darnes til B.T.

Lundbergs vej til NBA kommer til sommer, når han er fri af sin kontrakt med Zielona Gora.

Det betyder nemlig, at han kan være en del af NBA's transferfrie marked (free agency, red.), hvor ethvert interesseret hold kan tilbyde ham en kontrakt fra 30. juni og frem til 6. juli. Et intenst, men muligvis livsændrende vindue.

Men Lundberg har også haft tilbud fra europæiske klubber. Og det forventer Darnes igen vil ske.

»Reglerne i NBA er ret klare, og det er også ret klart, hvornår vi kan modtage tilbud, så intet kan ske nu. Vi har allerede modtaget tilbud fra hold fra det 'næste niveau'. Både fra EuroLeague-hold og tophold i EuroCup. Det er også en mulighed for os. Tilbuddene fra EuroLeague og EuroCup kommer tidligere på året end NBA, så timingen er lidt anderledes, og det er noget, vi skal håndtere. Vi må arbejde på enhver mulighed for hans fremtid.«

Lundberg danner til daglig par med Camilla Frommelt Andersen, der selv har en markant fortid som basketballspiller i den danske liga og på det danske landshold. Sammen flyttede de først til Spanien og siden Polen, hvor de nu bor med sønnen Jamie.

Og hans bedre halvdel har spillet en stor rolle i udviklingen.

»Hun har hjulpet ham meget i forhold til, hvad man skal spise, forberede sig, det hårde arbejde uden for sæsonen. Det har fået ham til at vokse hvert år. Hun ved, hvordan det er at være basketballspiller, så hun har været en stor støtte og faktor i hans udvikling,« siger Darnes.

Lundbergs hold, Zielona Gora, spiller foruden den polske liga også med i den såkaldte VTB-liga, hvor flere østeuropæiske hold deltager. Det er her, NBA-holdene holder øje. Derfor er fokus lige nu rettet mod ligaen, men det betyder også lange rejser væk fra familien.

»Ligaen giver ham en platform og en scene med stor opmærksomhed. Familien trives i Polen, og han rejser utroligt meget på grund af kampene i Polen og i VTB. Flyrejserne er svære og lange, men han er professionel og gør det rigtig godt.«

Den danske landsholdsspiller kan spille både som point guard og shooting guard.

Han er Zielona Goras topscorer og assist-skaber i VTB-ligaen.

Lundberg har tidligere spillet for Copenhagen Wolfpack, Horsens, Manresa og Iberostar Tenerife.