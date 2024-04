Tillidsmanden på et Danish Crown-slagteri frygter, at stigende griseeksport vil ødelægge erhvervet.

Det siger han til B.T. torsdag, hvor slagterigiganten har annonceret lukningen af hans slagteri i Ringsted og nedlægningen af knap 1200 stillinger.

»Det er en skandale,« mener Jan Bruno Christensen.

»Vi har nogen, som danner par derude eller er gift. Det er jo et dobbeltslag for dem – hold kæft, det er mange penge, de mister.«

Det er slagteri nummer to, som Danish Crown lukker inden for et år – det første lå i Sæby, og dets lukning i juni 2023 kostede 800 fyringer.

Lukningerne skyldes ganske enkelt, at der er færre grise at slagte – en tendens, der er tiltaget i styrke over de seneste 20 år, hvor Danmark er begyndt at eksportere fortsat flere levende smågrise til udlandet.

Udviklingen gør Jan Bruno Christensen vred:

»Det, der pisser mig mest af, er, at man fortsætter med at køre 1700 grise ned over grænsen hver eneste time, døgnet rundt. Og så kan man ikke forstå, at der ikke er nogle grise. Er det så svært at forstå?«

Han tror, at det vil gå hårdt ud over slagterierhvervet i Danmark, hvis tendensen fortsætter.

»Hvis man bliver ved med at køre alle de smågrise ud. Det kan godt være, at der er et enkelt slagteri eller to, men så er det også det,« siger Jan Bruno Christensen.

»Det kan godt være, at det er mig, der ser spøgelser, men der skal sgu ikke den store matematik til at regne ud, at jo flere smågrise, de smider ud, jo færre slagterigrise er der også.«

Tillidsmanden siger, at hans job i den kommende tid vil være at hjælpe nogle af de fyrede kolleger videre på arbejdsmarkedet.

Blandt de fyrede er størstedelen udlændinge, fortæller han. Polakker, rumænere, lidt ukrainere og folk fra eritreanere.

Fra EU-parlamentet meldte man tidligere i april ud, at man ville bruge sammenlagt 23 millioner kroner på en støttepakke til at hjælpe nogle af de slagterimedarbejdere, der blev fyret fra Danish Crown i Sæby i 2023.

Pakken skal blandt andet dække jobsøgning, sprogundervisning og opkvalificering til nye brancher.

Den kommer fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering (EGF), som kan aktiveres, når mere end 200 ansatte bliver fyret fra en enkelt virksomhed.

Jan Bruno Christensen vil også undersøge, om man kan få hjælp fra EU.

»Hvis man kan i Sæby, kan vi vel også, tænker jeg.«

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2. kvartal af 2023 eksporteret flere grise fra Danmark, end der blev slagtet. Ifølge EU-parlamentet er andelen af grise slagtet i Danmark faldet med 20 procent siden 2005.

Slagteriet i Ringsted lukker i midt september, lyder meldingen i øjeblikket.