I næste uge skal danskerne beslutte, om Danmark skal afskaffe eller beholde forsvarsforbeholdet.

Det betyder også, at hundredvis af hjælpere står klar til at tage imod vælgere, udlevere stemmesedler og tælle alle stemmer op.

I den forbindelse efterlyser Københavns Kommune frivillige, der har lyst til at hjælpe med arbejdet – og her kan du tjene en ekstra skilling, skriver TV 2 Lorry.

Ifølge et brev, der er sendt ud til Københavns Kommunes borgere i e-Boks, vil man som frivillig blive tilbudt forplejning hele dagen, hvor lønnen lyder på 1320 kroner i diæt.

Desuden vil man få 100 kroner i timen ekstra efter midnat, hvis optællingen skulle trække ud. Dog kan du maksimalt få 500 kroner i alt.

Det vil sige, at du har mulighed for at tjene et sted mellem 1300-1800 kroner på at være såkaldt valgtilforordnede.

Københavns Kommune skriver dog på deres hjemmeside, at diæten er skattepligtig.

For at blive valgtilforordnede skal man opfylde tre krav. Man skal bo i kommunen, være fyldt 18 år på valgdagen og have stemmeret.

I Københavns Kommune skal man bruge 1400 frivillige, der kan afvikle folkeafstemningen på de 53 valgsteder i kommunen.

Ifølge TV 2 Lorry oplyste kommunen i torsdags, at der stadig mangler cirka 700 frivillige.

