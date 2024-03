Der er nu begyndt at komme nye butiksskilte i bybilledet.

I forbindelse med, at Sportmaster nu bliver til Sports World, skal der nemlig skiftes ud på en lang række facader.

Onsdag blev der således skiftet skilte ud i Herlev.

Om skiftet har Dorte Bloch, der er county manager i Frasers-koncernen, som ejer kæden, til Finans sagt:

Sportmaster skal fremover hedde Sports World i Danmark. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Sportmaster skal fremover hedde Sports World i Danmark. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»Navneskiftet kommer til at ske gradvist, så det er let for vores kunder at se og vide, hvornår de besøger en af vores Sportmaster-butikker og hvornår de går ind I vores nye Sports World-butikker.«

Med det nye navn kommer også et nyt koncept, der betyder, at der vil være færre, men større butikker.

For fremtiden vil der være 37 Sports World-butikker i Danmark.

Og den første er altså nu klar i Herlev.

Ifølge redaktionschef på B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen, giver navneændringen anledning til håb for den gamle sportskæde.

»Det kan sagtens blive en meget interessant størrelse for de danske forbrugere. Jeg tror, vi kommer til at se den her kæde bidrage til en øget priskonkurrence. Der er store muskler bag det her projekt, og de køber ind i en størrelse, så der er mulighed for at gå aggressivt til værks.«