Ricki Leif Hansen skulle i april have været til Italien. Men sådan bliver det ikke. Det satte coronavirussen en stopper for.

Derfor vil han have sine penge refunderet af Travellink, hvor han har købt sin rejse. Men det lyder lettere, end det er.

Det fortæller Ricki Leif Hansen:

»Først sagde de, at beløbet ville stå på min konto efter fem til syv arbejdsdage. Men der er ingenting sket, og nu bruger jeg flere timer på være i kø over telefonen, hvor jeg får folk i røret, der ikke kan snakke dansk. De er umulige at komme i kontakt med.«

Ricki Leif Hansen tilføjer, at han skulle flyve med Ryanair. Flyselskabet har sendt pengene til Travellink.

»Jeg ved, at Travellink har pengene, fordi Ryanair har refunderet turen fra Danmark til Italien til mig, mens Travellink skal give mig pengene for hjemturen. Ryanair overførte penge til Travelink 4. marts. Og siden er jeg blevet ignoreret. Jeg politianmelder dem uanset hvad.«

Og han er bestemt ikke den eneste kunde, som Travellink har trådt over tæerne.

Således har Pernille Sode oplevet noget lignende. Det siger hun tirsdag til B.T.:

Pernille Sode fra Holbæk har ligeledes dårlige erfaringer med Travellink. Vis mere Pernille Sode fra Holbæk har ligeledes dårlige erfaringer med Travellink.

»Jeg skal have penge tilbage, fordi jeg ikke kommer til Rom i påsken med min søn, men jeg bliver bare ledt til den ene blindgyde efter den anden,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan ikke komme til at snakke med deres kundeservice, deres mail findes ikke og deres chatrobot på Facebook spørger kun, om jeg vil booke en ny rejse.«

Pernille Sode fortæller afsluttende, at hun fandt en ting underligt ved Travellink:

»Når man bestiller en rejse, snakker de fint dansk, men når man skal have penge tilbage, kan de hverken dansk eller engelsk. Det er lidt underligt.«

Ricki Leif Hansen fortæller, at Ryanair har overført pengene til Travellink. Foto: PAUL FAITH Vis mere Ricki Leif Hansen fortæller, at Ryanair har overført pengene til Travellink. Foto: PAUL FAITH

Travellink er ejet af det spanske Opodo USL, som er en del af eDreams ODIGEO.

B.T. har tirsdag været i kontakt med en talsperson fra eDreams ODIGEO. Talspersonen har en bøn til de utilfredse kunder:

»Vores kundeservice får ekstremt mange opkald i denne tid, og vi beder derfor om tålmodighed og forståelse for, at tingene tager længere tid end normalt.«

Talspersonen understreger, at Travellink selvfølgelig beklager ventetiden, men at de arbejder døgnet rundt for at hjælpe så mange som overhovedet muligt.

Der er ingen tvivl om, at utilfredsheden omkring Travellink er stor fra mange kunder. Og det er bare i Danmark.

Frustrationerne kan deles på Facebook, hvor der er oprettet en gruppe, der hedder 'Sammen mod Travellink'.

Ellers kan du tage et kig på Trustpilot, hvor anmeldelserne heller ikke er gode. Langt de fleste anmeldelser handler om, at Travellink ikke er til at komme i kontakt med.

På Facebook kan man læse, at nogle personer risikerer at miste over 40.000 kroner, hvis Travellink ikke vælger at refundere.