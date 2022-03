TV 2 har valgt at trække en dokumentar om en uhelbredelig syg familiefar, der har brugt 1,3 millioner kroner på behandlinger med såkaldt regional kemoterapi hos den tyske radiolog Thomas Vogl, tilbage.

I dokumentaren fortæller familiefaren og en anden kræftpatient om, hvordan behandlingen har reddet deres liv, og kritiserer i skarpe vendinger, at det danske sundhedsvæsen ikke vil betale for den.

Men TV 2 undlader at fortælle, at behandlingen er undersøgt af danske og udenlandske forskere, der samstemmende har konkluderet, at den ikke forlænger levetiden for alvorlig syge kræftpatienter.

Og det er dybt problematisk, mener redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift og tidligere chefredaktør og direktør for Dagens Medicin Kristian Lund.

»Det er en rædselsfuld dokumentar, og jeg synes desværre, journalisten er kommet helt galt af sted. Hun burde have lavet en grundigere research,« siger Kristian Lund.

Han undrer sig over, hvordan det kan lade sig gøre.

Henrik Lykke Dam, der er uhelbredeligt syg af kræft, og hans to børn. (Foto: TV 2)

Også fordi det ikke er første gang, TV 2 begår alvorlige fejl med sundhedsjournalistik.

I 2015 sendte TV 2 den meget omdiskuterede dokumentar 'De vaccinerede piger – syge og svigtede', hvor en række unge kvinder stod frem og fortalte, hvordan de var blevet uforklarligt syge efter at have modtaget HPV-vaccinen.

En række læger og forskere forklarede, at der ikke var noget, som indikerede en sammenhæng, men TV 2 lod alligevel pigernes meget stærke fortællinger bidrage til opfattelsen af, at det måtte være vaccinen, der gjorde dem syge.

Efter dokumentaren faldt vaccinationstilslutningen til HPV-vaccinen drastisk.

»De to udsendelser endte med at koste menneskeliv. Der var unge kvinder, som ikke fik vaccinen, der burde have haft den,« siger Kristian Lund.

Flere store undersøgelser frikendte sidenhen vaccinen for at have de bivirkninger, som TV 2 beskrev i dokumentaren.

(ARKIV) Tilslutningen til HPV-vaccinen faldt drastisk i kølvandet på TV 2s omdiskuterede dokumentar fra 2015. (Foto: FRED TANNEAU/Ritzau Scanpix)

Med den sag i bagagen forstår Kristian Lund slet ikke, hvordan TV 2 kan undlade at bruge eksperter til at kvalificere de to cases udsagn.

B.T. kunne onsdag fortælle, at TV 2 i researchen har været i kontakt med ekspertkilder og har fået tilsendt dokumentation for, at den tyske behandling ikke er livsforlængende.

Det havde TV 2 dog valgt at udelade, og de ønskede ikke at stille op til et interview med B.T. og svare på hvorfor.

»Det er forbryderisk, hvis man bevidst udelader kilder, der kan gøre seerne klogere på, hvordan det rent faktisk forholder sig med behandlingen. Det er selvfølgelig et ansvar, der falder tilbage på redaktøren, men også på TV 2 som tv-station. Det er virkelig, virkelig problematisk,« siger Kristian Lund og slår fast.

»Det er svindel.«

Torsdag ville chefredaktør for TV 2 Nyhederne Marie-Louise Holstein dog gerne stille op til interview. Hun fortalte, at det ikke var lykkedes TV 2 at finde nogen eksperter, der ønskede at medvirke i dokumentaren i de fire måneder, researchen pågik.

»Ole Larsen (overlæge, som journalisten bag dokumentaren har interviewet, red.) ønskede ikke at deltage i dokumentaren, og det var der heller ikke andre fra Herlev Hospital, som ville. Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet henviste til Sundhedsstyrelsen, da vi henvendte os til dem for at få en udtalelse. Sundhedsstyrelsen henviste videre til regionerne.«

Så I har simpelthen ikke kunnet finde nogen eksperter gennem fire måneder, der gerne ville medvirke?

»Nej, men det er klart, det skal selvfølgelig ikke slutte der, og jeg vil gerne medgive, at vi skulle have haft den anden side med i dokumentaren. Det er en fejl. Vi skulle have repræsenteret den anden side.«

Har I kontaktet professor Karsten Juhl Jørgensen, som har lavet en gennemgang af evidensen for Thomas Vogls behandling for Kræftens Bekæmpelse?

»Det er jeg lige nødt til at undersøge, men det tror jeg ikke.«

Dengang konkluderede han, at forskningen var af uhyre ringe kvalitet, og at der ikke var evidens for, at Thomas Vogls behandling er livsforlængende. Hvad har I gjort for at undersøge, om tingene har ændret sig siden 2009?

»Vi har spurgt både Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, som ikke har vurderet Vogls behandlinger siden 2009. Derudover har Herlev Hospital svaret os, at de aldrig har været involveret i vurderingen af Vogls behandlingsmetoder.«

Men har I bedt andre eksperter. Eksempelvis Karsten Juhl Jørgensen, der allerede en gang har vurderet den forskning, Thomas Vogl selv har lavet, om at lave en ny vurdering?

»Der bliver jeg dig svar skyldig, men det er klart, det er relevant. Hvis der ikke var dokumentation i 2009, er det ikke sikkert, den er blevet bedre i dag.«

Kristian Lund drager en sammenligning med HPV-sagen fra 2015, hvor TV 2 også kom i modvind, fordi I lod cases egne oplevelser veje tungere end de eksperter og den forskning, som modsagde dem. Hvad tænker du om det?

»Det kommer jeg ikke til at gå ind i.«

Når I ikke anvender eksperter i dokumentaren, der kan kvalificere de to cases oplevelse af, at behandlingen er livsforlængende, har I så indhentet deres patientjournaler som dokumentation?

»Det ved jeg ikke, men det vil jeg gerne undersøge.«

Hvad tænker du om, at dokumentaren får så hårde ord med på vejen af en mand som Kristian Lund, der i årevis har beskæftiget sig med sundhedsjournalistik på blandt andet Dagens Medicin?

»Det er hans holdning, og den har han lov til at have. Det er vigtigt at sige, at der er blevet lavet research til det her program, og vi har ikke bevidst udeladt ekspertkilder. Præmissen for programmet er, at casen tager sagen i egen hånd, men vi skulle helt sikkert have haft mere fokus på, at der ikke er evidens for den her behandling.«

Efter B.T. have lavet interviewet med Marie-Louise Holstein, sendte hun en mail og meddelte, at TV 2 har besluttet at trække dokumentaren tilbage.

»Jeg skriver til dig, da vi - efter at have undersøgt sagen igen - har fundet ud af, at dokumentaren ”Familiefar snyder døden” ikke lever op til de journalistiske standarder, vi har på TV 2. Derfor trækker vi den tilbage,« fremgår det.