Du bliver overvåget døgnet rundt, hvis du vil gøre brug af den nye Rejeskort-app.

Den kan nemlig følge med i, hvor du befinder dig hele tiden, og ikke kun når den er aktiveret.

Det skriver DR.

Og det er problem, at den indsamler flere oplysninger, end der er brug for til den pågældende tjeneste.

Til tv-stationen siger Allan Frank, der er it-sikkerhedsspecialist og jurist ved Datatilsynet:

»Man må som dataansvarlig ikke indsamle og bruge flere oplysninger end det, der er nødvendigt for at varetage det formål, som appen har.«

Hvis man skal bruge Rejsekort-appen, skal man give lov til at tracke ens lokation hele tiden.

Det vækker stor undren hos flere eksperter.

Tip os! Hvad siger du til, at den nye Rejsekort-app kommer til at overvåge dig døgnet rundt? Skriv til redaktionen på 1929@bt.dk.

Men ifølge Rejseplanen A/S har det ikke været muligt at lave en app, hvor man ikke giver tilladelse til at dele sit opholdssted hele tiden.

Årsagen til, at appen skal kende din lokation hele tiden, er, at den skal kunne minde dig om udcheckning, når rejsen er slut. Den registrerer også automatisk, hvilket transportmiddel rejsen foretages med. Den registrerer også, hvilken station rejsen indledes og afsluttes på.

Hvis man skulle komme til at lukke appen ned undervejs, vil den stadig registrere. Men dette kan kun ske, hvis den får tilladelse til at tracke døgnet rundt.

Datatilsynet opfordrer nu Rejseplanen A/S til at få tjekket appen igen, før den gøres tilgængelig for alle danskere.