Vil den nye koranlov gøre det ulovligt at udstille en gravid teenager på et kors?

Det har kunstner Jens Galschiøt forsøgt at få regeringens svar på i over to uger. Han udstiller nemlig netop nu en figur med en korsfæstet gravid teenager i stedet for Jesus og frygter, at det i fremtiden vil blive ulovligt.

Og hans frygt kommer ikke ud af det blå. Regeringen har selv slået fast, at kunst vil blive ramt af den nye koranlov og nævnt helt konkrete kunstværker fra den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan som eksempler.

Og da Galschiøt tidligere på måneden forsøgte at få svar fra forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne i Debatten på DR2, nægtede hun at svare på, om hans værk med den korsfæstede gravide teenager vil blive ulovligt.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, tog efterfølgende figuren med den gravide teenager med på Christiansborg, hvor flere andre ministre og politikere også afviste at svare.

Efter flere dages overvejelse tager justitsministeren nu bladet fra munden.

Hvad står der i lovforslaget? Regeringens lovforslag vil gøre det ulovligt at behandle genstande med »væsentlig religiøst betydning« utilbørligt. Der står i forslaget, at det udover afbrænding og tilsøgning også vil gælde, hvis »genstanden ødelægges«, ved for eksempel at rive, klippe, eller andet i genstanden. Det gælder ikke beklædningsgenstande som tørklæder, men vil kun omfatte genstande, der i sig selv har en religiøs betydning for trossamfundet. Her nævnes specifiks krucifikset i katolicismen som et eksempel. Om kunst står der: »Bestemmelsen vil finde anvendelse, selv om den utilbørlige behandling af genstanden finder sted i for eksempel kunstnerisk eller politisk øjemed.«

Kritik af den katolske kirke

Den nye koranlov vil forbyde »utilbørlig behandling« af en række religiøse genstande. Krucifikser står specifikt nævnt i forslaget.

Og Jens Galschiøt mener selv, at hans værk kan opfattes som en forhånelse.

Den gravide teenager er ifølge ham en direkte kommentar til den katolske kirkes præventionspolitik, der ifølge ham producerer mange uønskede graviditeter.

»Det er jo en forhånelse,« sagde kunstneren blandt andet i Debatten, og han påpeger, at der er en »vis provokation« i værket, fordi debatten fylder meget i blandt andet Latinamerika og flere afrikanske lande.

Galschiøt har selv skabt både kors og teenager til værket, der har været udstillet i flere størrelser flere steder i Danmark, og ifølge beskrivelse er »oprettet som en anklage mod »Kirkens strenge, regressive politik om sex og seksuel undervisning.«

Et kors må man gerne udstille med en gravid teenager, men reglerne for at fjerne Jesus fra et krucifiks vil Justitsministeriet ikke svare på (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Et kors må man gerne udstille med en gravid teenager, men reglerne for at fjerne Jesus fra et krucifiks vil Justitsministeriet ikke svare på (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hellige krucifikser og uhellige kors

Justitsministeriet svarer nu til B.T., at lovforslaget »ikke vil gøre det strafbart at producere for eksempel en figur med en gravid kvinde, der hænger på et kors. En anden figur end Jesus, der hænger på et kors, er ikke et krucifiks – og vil således heller ikke være omfattet af loven.«

Men det er stadig uklart, præcist hvor grænsen går.

B.T. har nemlig også spurgt Justitsministeriet og minister Peter Hummelgaard (S), om det vil være ulovligt, såfremt en kunstner som en del af et værk fjerner en Jesus-figur fra et krucifiks, og erstatter det med en gravid teenager.

Men det har ministeriet ikke svaret på.

Og svaret fra ministeriet gør ikke kunstner Jens Galschiøt tryg ved fortsat at udstille værket:

»Nej, det gør det i hvert fald ikke, for det er en gummiparagraf,« siger Galschiøt, der fortæller, at værket i hans opfattelse »teknisk set er et krucifiks«.

»Nogen vil finde det forhånende, fordi man simpelthen skifter Jesus ud med hende, og korsfæster hende som uskyldig teenager, der intet har lært om seksuallivet, ligesom Jesus blev korsfærstet uskyldigt,« uddyber han.

Regeringen har selv understreget, at den nye koranlov også vil ramme kunst, hvis der er tale om noget, der kan kaldes »utilbørlig behandling«.

For eksempel har justitsminister Peter Hummelgaard i et interview med B.T. sagt, at den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan i fremtiden skal straffes, hvis hun fortsætter med at lave kunstperfomances, hvor hun river Koranen på et rivejern i protest som kvindeundertrykkelse.

»Jeg vil opfordre hende til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik, hvad ved jeg, i stedet for at ødelægge ting,« sagde Peter Hummelgaard til B.T.