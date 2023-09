Vil det fremover være ulovligt at udstille en gravid teenager på et kors?

Det frygter kunstner Jens Galschiøt, der har lavet og udstillet netop det: Et krucifiks med en korsfæstet gravid teenager i stedet for Jesus.

Kunstneren havde torsdag taget sit krucifiks med i Debatten på DR2, der handlede om regeringens nye koranlov, der vil forbyde utilbørlig behandling af religiøse genstande som for eksempel Koranen og det katolske krucifiks.

»Jeg er bange for, at det bliver umuligt at lave sådan et i fremtiden. Vil det kunne lade sig gøre?« sagde Jens Galschiøt og pegede på sit værk.

Han kiggede hen på regeringens forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne for at få et svar. Men det fik han ikke. Hans frygt blev ikke mindre. Ministeren nægtede at svare ja eller nej til, om det fremover skal være ulovligt eller ej.

Derfor har B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, lånt Galschiøts krucifiks og taget det med en tur på Christiansborg for at få svar fra flere af de politikere, der står bag den nye koranlov.

Det var der ikke særlig mange, der ønskede at svare på, som du kan se i videoen i toppen af artiklen. Flere flygtede fra den korsfæstede teenager.

Kunstner Jens Galschiøt beskriver sit værk som en kritik af den katolske kirkes præventionspolitik, der ifølge ham producerer mange uønskede graviditeter:

»Det er jo en forhånelse,« sagde kunstneren i Debatten på DR2, og påpegede, at der er en »vis provokation« i værket, fordi debatten fylder meget i blandt andet Latinamerika og flere afrikanske lande.

Moderaternes udenrigsordfører, Jeppe Søe, ville som en af de få gerne svare på, om kunstværket fremover skal være ulovligt at lave og udstille:

»Helst ikke, hvis det står til mig. Jeg synes jo, at vi har brug for provokerende kunst, og jeg tænker, at hvis sådan en der bliver lavet fremover, så vil det sandsynligvis ende i retten. Og det er jeg meget ked af, at det er gået dem vej. Men det er den verden, vi lever i, fordi vi ikke kan tale ordentligt sammen.«

Så hvis det ender med at være forbudt, skal loven så laves om?

»Hvis det ender med, at det der er forbudt, så mener jeg i hvert fald, vi er gået for langt, så lad os nu prøve at finde balancen, det tror jeg faktisk godt, vi kan,« siger Jeppe Søe fra Moderaterne.

Regeringen har selv understreget, at den nye koranlov også vil ramme kunst, hvis der er tale om noget, der kan kaldes »utilbørlig behandling«.

For eksempel har justitsminister Peter Hummelgaard i et interview med B.T. sagt, at den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan i fremtiden skal straffes, hvis hun fortsætter med at lave kunstperfomances, hvor hun river Koranen på et rivejern i protest som kvindeundertrykkelse.

»Jeg vil opfordre hende til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik, hvad ved jeg, i stedet for at ødelægge ting,« sagde Peter Hummelgaard til B.T.



