»Det er mobning af så grov en art, at jeg er blevet syg af det.«

Elizabeth Mackenhauer Laursen har oplevet lidt af hvert i sine cirka 30 år som sognepræst i Kastrup Kirke på Amager.

Kirken har i årevis været plaget af mobning og psykisk vold, og for Elizabeth Mackenhauer Laursen har det dårlige psykiske arbejdsmiljø haft store personlige konsekvenser, fortæller hun.

»Jeg har fået forhøjet blodtryk og har været sygemeldt i en periode på tre måneder, som direkte var forårsaget af forholdene i Kastrup Kirke,« siger hun.

Efter B.T.s afdækning af kirkens giftige arbejdsmiljø har Elizabeth Mackenhauer Laursen valgt at stå frem og tage bladet fra munden.

Hun beskylder sin leder, provst Poul Bo Burkal Sørensen, for ledelsessvigt og for at give hende mundkurv på.

»Han ødelægger vores kirke,« siger den mangeårige sognepræst.

På trods af flere påbud fra Arbejdstilsynet har Københavns Stift med provsten som stiftets forlængede arm ikke formået at stoppe mobningen, som én af kirkens tre præster anklages for at stå bag.

Sognepræst Elizabeth Mackenhauer Laursen så gerne, at sagen var blevet løst inden for kirkens mure. Men efter at hendes leder har udtalt sig til B.T., har hun valgt at stå frem og fortælle om sine oplevelser. Foto: Privatfoto Vis mere Sognepræst Elizabeth Mackenhauer Laursen så gerne, at sagen var blevet løst inden for kirkens mure. Men efter at hendes leder har udtalt sig til B.T., har hun valgt at stå frem og fortælle om sine oplevelser. Foto: Privatfoto

»Selvom min kollega vil benægte det, så har hun andel i, at jeg har gået til psykolog ad flere omgange og nu tager antidepressiv medicin,« siger Elizabeth Mackenhauer Laursen.

B.T. har tidligere forholdt provsten de ansattes oplevelser med den pågældende præst.

Bagtalelse, øgenavne og råben lige i ansigtet er nogle af eksemplerne, som Arbejdstilsynet nævner som eksempler i deres påbudsrapporter.

Blandt andet vrede kommentarer med ordlyden »rend mig i røven« eller »du skal overhovedet ikke blande dig, du er ingenting«.

Sådan defineres mobning: Ifølge Arbejdstilsynets definition er der tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Kilde: Arbejdstilsynet

»Forholdet mellem mennesker kan være så kompliceret, at det nogle gange tager tid at finde en løsning på det,« har Poul Bo Burkal Sørensen blandt andet udtalt.

Dét og flere andre af provstens udsagn chokerer Elizabeth Mackenhauer Laursen.

»Hvad bilder han sig ind? Hans udtalelser gør, at vi alle tre præster hver især får en tredjedel af skylden. Det vil jeg ikke finde mig,« siger Elizabeth Mackenhauer Laursen, der vil have sit navn renset for enhver form for mistanke.

»Poul Bo er fuldt ud vidende om, at flere arbejdsmiljørådgivere helt utvetydigt har sagt, at det er én enkelt præst, der mobber, bagtaler, råber og er intimiderende,« siger hun.

»Jeg har gjort det, jeg synes, jeg skulle gøre,« har provst Poul Bo Burkal Sørensen, der er provst i Amagerland Provsti og har ledelsesansvaret for sognets præster, tidligere udtalt. Foto: Sogn.dk Vis mere »Jeg har gjort det, jeg synes, jeg skulle gøre,« har provst Poul Bo Burkal Sørensen, der er provst i Amagerland Provsti og har ledelsesansvaret for sognets præster, tidligere udtalt. Foto: Sogn.dk

»Det har jeg ingen kommentarer til,« siger Poul Bo Burkal Sørensen, som ikke ønsker at stille op til interview, men gerne vil besvare B.T.s spørgsmål på skrift.

Elizabeth Mackenhauer Laursen mener, at provsten har forsøgt at give hende og hendes præstekolleger mundkurv på over for B.T.

»Han har i telefonsamtaler med alle tre præster fortalt os, at vi ikke må udtale os, men alene skal sige ingen kommentarer. Desværre vælger Poul Bo så at udtale sig. I øvrigt uden at advare os om det.«

»Jeg sagde til ham, at jeg ikke ville udtale mig til pressen, så længe sagen kører internt. Nu har han åbnet ballet,« siger hun.

Kastrup Kirke er plaget af et elendigt arbejdsmiljø på grund af omfattende mobning og psykisk vold. Foto: Google Sreet View Vis mere Kastrup Kirke er plaget af et elendigt arbejdsmiljø på grund af omfattende mobning og psykisk vold. Foto: Google Sreet View

Poul Bo Burkal Sørensen understreger dog, at alle ansatte har ytringsfrihed.

»Hverken jeg eller andre kan give sognepræster mundkurv på,« siger han og fastslår, at han har udtalt sig om mobningen i kraft af sin stilling som provst og ansvarlig leder.

Arbejdstilsynet har slået fast, at mobningen i Kastrup Kirke øger risikoen for at få stress og stressrelaterede sygdomme som for eksempel angst, depression og hjerte-kar-sygdomme.



I nogle tilfælde kan mobning sågar medføre posttraumatisk belastningsreaktion, også kaldet ptsd.

»Jeg har gennem de sidste 20 til 25 år gjort opmærksom på den mobning, jeg er blevet udsat for af den pågældende præst. Jeg har fortalt ham for længe siden, hvad han burde have gjort. Men der er aldrig blevet gjort noget ved det,« siger Elizabeth Mackenhauer Laursen.

Poul Bo Burkal Sørensen afviser dog at udtale sig om sognepræstens oplevelser med mobning.

»Jeg kan desværre ikke udtale mig om en konkret personalesag, men vil understrege, at vi arbejder seriøst for at løse udfordringerne med arbejdsmiljøet i Kastrup Kirke i samarbejde med Københavns Stift og en ekstern arbejdsmiljørådgiver. Ingen må blive syge af at gå på arbejde,« siger han.

Om Poul Bo Burkal Sørensen selv tror på, at det kan lykkes at få sat skik på kirkens betændte arbejdsklima, svarer han:

»Jeg har tillid til, at de tiltag, vi har sat i gang, bidrager til, at vi finder en løsning.«

B.T. har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Elizabeth Mackenhauer Laursens præstekollega omkring mobbeanklagerne.

Københavns Stift skal senest til sommer efterkomme Arbejdstilsynets påbud om at sikre et mobbefrit arbejdsmiljø i Kastrup Sogn.