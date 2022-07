Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Hvis nu jeg køber en blond paryk, jeg kan tage på, når jeg spiller fodbold, så passer jeg ind med resten af holdet.«

Den tanke gik gennem tørklædebærende Maymi Asgari, da hun var bare 10 år.

I dag er hun 23 og har dedikeret sin karriere til, at en pige med samme baggrund og hovedbeklædning som hende, aldrig skal tænke det samme.

»Den tanke, jeg havde som tiårig, viser bare tydeligt, hvor vigtigt det er for et lille barn at have nogen at se op til, som ligner dem. Jeg fik senere Nadia Nadim at se op til, men der var jeg allerede 13-14 år gammel.«

Maymi spiller i dag fodbold i klubben Aalborg Freja. Og så dyrker hun freestyle.

En fodboldopvisning, hvor hun dribler og spiller med fodbolden på en masse forskellige og underholdende måder.

Sidstnævnte er hun i særdeleshed ved at blive et kendt ansigt for i Danmark.

Gennem sin Tiktok og sine optrædener når Maymi Asgari ud til en masse unge mennesker. Foto: Rasmus Lykke Vis mere Gennem sin Tiktok og sine optrædener når Maymi Asgari ud til en masse unge mennesker. Foto: Rasmus Lykke

Hun tager også ud og optræder med det og har blandt andet freestylet til nylige landskampe.

»Jeg skal optræde i morgen inden kvindernes landskamp mod Norge (før EM, red.). Jeg var også med ude i fredags, da de spillede mod Brasilien. Så står jeg og laver tricks for specielt børn, som kender mig fra TikTok.«

Maymi er nået ud til børn og unge gennem sin TikTok, hvor hun nu har lige knap 174.000 følgere.

»Jeg elsker bare at arbejde med børn og komme ud til dem. De er så søde og ærlige.«

Og netop de yngre generationer håber hun at rykke noget ved.

»Hvis nu børnene ser en med tørklæde spille fodbold og dyrke freestyle nu, kan det være, at det ikke er underligt at se om bare få år. For da jeg var yngre og startede til fodbold, var der ikke rigtig nogen, der så ud som mig,« siger hun og fortsætter:

»Jeg vil gerne gøre, at en pige med tørklæde kan starte til fodbold og ikke føle sig som en freak og undgå altid at blive kigget på en ekstra gang, som mine veninder og jeg gjorde.«

Og allerede nu kan Maymi mærke, at hendes offentlige profil gør en forskel. Flere unge piger med samme baggrund om hendes skriver til hende af interesse og beder om råd.

Men piger og andre børn generelt søger også mod freestyleren.

Maymi Asgari er netop blevet bachelor i sociologi og fortsætter studiet på sin kandidat efter sommerferien. Foto: Privat Vis mere Maymi Asgari er netop blevet bachelor i sociologi og fortsætter studiet på sin kandidat efter sommerferien. Foto: Privat

»Jeg får de sødeste beskeder af de her børn samt videoer, hvor de selv jonglerer og laver tricks. De skriver også tit, at jeg ikke skal tage mig af det, hvis de kan se, at nogen for eksempel skriver racistiske ting til mig på TikTok.«

Maymi er netop blevet bachelor i sociologi fra Aalborg Universitet. Efter sommerferien skal hun læse kandidaten, men det er langt fra nok. Hun har store drømme for fremtiden.

»Jeg vil gøre den største forskel, jeg kan. Være sammen med så mange børn, som jeg kan, og få så mange kontakter som muligt, så jeg forhåbentlig i fremtiden kan gøre noget, der er endnu større, end det jeg gør nu,« siger hun.

Hun vil blandt andet gerne freestyle i større klubber og fortsætte med at holde foredrag for børn og unge, som hun allerede er begyndt på. Og måske også lave sin egen fodboldskole.

Men det store mål forbliver det samme: Udvid folks horisont, og gør plads til alle.

»Det er okay, at folk ikke kan lide, at jeg har tørklæde på. Ingen kan lide alle de valg, du træffer i dit liv. Men man kan godt respektere andres valg,« siger hun og afslutter:

»Hvis jeg ikke får et job på grund af mit tørklæde, er det undertrykkende. Hvis jeg føler mig utilpas, når jeg spiller ude, er det undertrykkende. Jeg vil vise, at det ikke er dette stykke tøj, der er undertrykkende, men at det er undertrykkende, hvordan andre reagerer.«