En mand er testet positiv for abekopper i Danmark, oplyser Sundhedsministeriet. Manden har været på rejse i Spanien og er i isolation.

Siden 7. maj er der i adskillige lande konstateret tilfælde af den sjældne sygdom abekopper. Og nu er sygdommen også kommet til Danmark.

Det bekræfter Sundhedsministeriet mandag.

De danske sundhedsmyndigheder er dog – udfra det nuværende smittebillede – ikke bekymret for, at sygdommen vil blive udbredt i Danmark.

»Hvis man har været i udlandet eller har haft tæt kontakt til en person, der har været i udlandet, og man efterfølgende bliver syg med udslæt og blærer på kroppen, er det vigtigt at ringe til sin læge for at få det undersøgt,« lyder meldingen imidlertid fra enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

»Abekopper giver blærer, der kan minde om dem, der ses ved skoldkopper, men aldersgruppen for de, der er smittede med abekopper i Europa lige nu, er en anden end for skoldkopper.«

»Abekopper ses blandt voksne og fortrinsvis blandt mænd, der har sex med mænd,« siger Bolette Søborg desuden.

Sundhedsmyndighederne har, forsikrer man, udarbejdet retningslinjer, som gør, at alle i sundhedsvæsenet allerede ved, hvordan sygdommen skal håndteres.

»Sundhedspersonale i hele landet fik i fredags information om, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på, hvad de skal bruge af værnemidler, og hvordan de skal indberette sygdommen,« siger Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen har allerede taget skridt for at øge opmærksomhed på forebyggelse og forhindring af smittespredning.

»Noget tyder på, at smitten især findes blandt mænd, der har sex med mænd. Derfor har vi i sidste uge kontaktet blandt andet AIDS-fondet og LGBT+ Danmark og bedt dem hjælpe os med at få skabt opmærksomhed i de grupper om, at der lige i øjeblikket er særlig grund til at være opmærksom på de gode råd om hygiejne og brug af beskyttelse under samleje,« fortæller Bolette Søborg.