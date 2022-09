Lyt til artiklen

Mange danskere er afhængige af at kunne handle ind lokalt. Det er derfor et problem, hvis byens købmand drejer nøglen om.

Det er dog ikke desto mindre tilfældet i flere danske småbyer, hvor elregningerne er stukket fuldstændig af hos de lokale købmænd.

Borgerne i den østjyske landsby Voldum nægter dog at se passivt til, mens byens købmand kæmper for sin overlevelse.

Kunderne har derfor indsamlet sækkevis af pantflasker, som skal hjælpe købmanden med at betale sine regninger.

I alt er der doneret pant for 12.314 kroner, skriver Min Købmand Voldum på Facebook.

»I har igen vist i er verdens bedste kunder og vi kan ikke sige det nok gange, hvor meget vi sætter pris på jeres store hjælp,« lyder det i opslaget.

Ifølge TV 2 Østjylland fik butikken i august en elregning på svimlende 150.000 kroner.

Til sammenligning var den på 28.000 kroner i februar.

Hjælpen fra kunderne falder på et tørt sted, fortæller købmand Mickie Borch.

»Vi er overvældet. Vi er næsten tomme for ord. Jeg synes, at det er en stor ære, og det er dejligt, at byen igen viser sit sande ansigt, har han udtalt til TV 2 Østjylland.

Mickie Borch tilføjer i sit Facebook-opslag, at butikken gerne tager imod yderligere pantdonationer.

Der bor cirka 900 indbyggere i Voldum, som ligger mellem Aarhus og Randers.