Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I mere end 170 år har der været en købmandsbutik på Strandvejen 228 i Snekkersten.

Men snart kan det være slut.

Hvis de skyhøje elpriser ikke snart bliver lavere, må Niels Erik Hansen – som har drevet købmandsforretningen Min Købmand de seneste 52 år – give fortabt, fortæller han til TV 2 Lorry.

»Vi kan holde til det i to-tre måneder. Så kan vi ikke mere. Så lukker vi. Selvom det er en historisk butik, der åbnede på kongeligt privilegie,« lyder det fra Niels Erik Hansen.

I løbet af sine mange år som købmand, har han aldrig oplevet at skulle betale så høj en elregning, som i august måned.

Og det til trods for, at Niels Erik Hansen gør alt, hvad han kan for at spare på strømmen.

Han har blandt andet slukket for butikkens aircondition og den udendørs belysning, men ikke desto mindre er elregningen løbet helt løbsk.

I august måtte Niels Erik Hansen af med 94.000 kroner. Det skal ses i lyset af, at hans overskud normalt ligger på omkring 50.000 kroner månedligt.

Rose Borchert elskede købmand skal lukke efter 26 år. Regningen er blevet for stor. Foto: Privatfoto Vis mere Rose Borchert elskede købmand skal lukke efter 26 år. Regningen er blevet for stor. Foto: Privatfoto

Niels Erik Hansen er langt fra den eneste købmand, der er hårdt ramt af de galopperende elpriser.

Også Dan Kristensen, som ejer Min Købmand i Gassum i Østjylland, kæmper en fortvivlet kamp for at holde sig oven vande, mens Rose Borchert har kastet håndklædet i ringen.

»Jeg er så ked af det. Jeg har haft den her butik i 26 år,« sagde hun til B.T. få dage efter, hun havde besluttet at lukke sin købmandsforretning i Vestervig i Thy, fordi forretningen ikke længere kunne løbe rundt på grund af elprisernes himmelflugt.