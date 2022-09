Lyt til artiklen

»Jeg er så ked af det. Jeg har haft den her butik i 26 år,.«

Sådan siger Rose Borchert, da B.T. taler med hende få dage efter, hun har taget beslutningen om at lukke sin købmandsforretning i Vestervig i Thy.

Der er ikke længere penge til at betale elregningerne, og kunderne køre til discountsupermarkedet i stedet for at handle hos hende.

»Udgifterne er blevet alt for høje for mig. Jeg skal også kunne leve, og det kan jeg snart ikke, hvis jeg ikke lukker,« siger Rose Borchert, der tidligere har fortalt sin historie til flere lokale medier inklusiv TV Midtvest.

Rose Borchert elskede købmand skal lukke efter 26 år. Regningen er blevet for stor. Foto: Privatfoto Vis mere Rose Borchert elskede købmand skal lukke efter 26 år. Regningen er blevet for stor. Foto: Privatfoto

Hun forklarer, at selvom hun har en del faste kunder, så er det ikke nok, når elpriserne stiger og stiger. Lige nu står hun med en regning på 100.000 kroner, der skal betales til oktober.

»Fra juni til juli er elregningen steget med 20.000,« siger hun frustreret.

Samtidig bliver de faste kunder langsomt ældre og siver fra, mens der ikke kommer særlig mange nye til.

Nu tager hun den kommende tid skridt for skridt. Det tager lang tid at lukke en butik ned, forklarer hun. Og så regner hun med, at hun nok skal finde et arbejde, når det hele er overstået.

»Og så er der jo pressemødet,« siger Rose Borchert, og referer til det pressemøde Mette Frederiksen tidligt onsdag indkaldte til.

Dagsorden på pressemødet er de stigende energipriser, og det har tændt et lille lys i mørket for Rose Borchert.

»Jeg håber, jeg kan få noget hjælp,« siger hun.

Ifølge John Wagner, der er administrerende direktør hos brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd, står Rose Borchert langt fra alene.

Brancheorganisationen dækker over næsten 1500 supermarkeder og nærbutikker, og han frygter, at over 10 procent af dem lukker i nærmeste fremtid, fordi de ikke længere kan betale elregningen.

»Hvis der ikke kommer en politisk hjælpepakke, risikerer vi, at 150-200 mindre købmænd og brugser lukker i landdistrikter hen over vinteren,« siger John Wagner til TV 2.