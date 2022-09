Lyt til artiklen

Den økonomiske krise kan nu virkelig mærkes hos de danske bagere.

Siden sommerferien er der lukket en eller to bagforretninger i Danmark om ugen.

Det fortæller Henrik Mühlendorph, direktør i brancheforeningen Bager- og konditormestre i Danmark, til DR.

Han kalder de øjeblikkelige omstændigheder for den »den perfekte storm«.

Det er kombinationen af støt stigende priser på altafgørende ingredienser som mel, smør og sukker, der har gjort udslaget kombineret med de galopperende elpriser.

AAlt sammensom et resultat af krigen i Ukraine.

Det er John Jønsson fra Johns Kagehus på Amager et godt eksempel på. Han regner med en årlig ekstraregning på over 400.000 for de øgede udgifter.

I bagerbranchen frygter man også for kundernes købelyst, fordi de ganske simpelthen får færre penge mellem hænderne.

»Vi frygter, at vi lige nu kigger ind i to onde ting, som rammer os på samme tid – nemlig stigende omkostninger og faldende omsætninger. Og den kombination kan være dødelig,« siger Henrik Mühlendorph Bager- og konditormestre i Danmark.

Han forudsiger, at der kan lukke 20-25 bagerier inden jul, hvis ikke de økonomiske forhold bliver forbedret.