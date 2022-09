Lyt til artiklen

På Amager ligger Johns Kagehus og her bliver pengene mindre og mindre.

Til Børsen fortæller ejer John Jønsson, at elregningen inklusiv moms og afgifter stiger med over 20.000 kroner om måneden set i forhold til 2020.

Samtidig er prisen på mel, smør, sukker og flere andre ingredienser steget med 10 procent.

Det betyder en årlig ekstraregning på 410.000 kroner vurderer John Jønsson til mediet.

Og oveni det kommer endnu en udfordring: Det er svært at få arbejdskraft.

»Det har jeg sgu aldrig oplevet før,« siger han til Børsen og forklarer, at han prøver at dække regningerne ved at hæve prisen.

Den pressede bager foruden sit bageri formand i brancheorganisationen Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD).

Her ser han medlemmer, der er begyndt at holde lukkedage for at spare på el og udgifter til varer.