»Lige nu er hele min eksistens på spil. Min identitet. At være købmand i en lille by er en livsstil.«

Dan Kristensen ejer Min Købmand i Gassum i Østjylland, der i august modtog en elregning på 111.000 kroner.

Regningen er en tredobling sammenlignet med sidste år og omkring 40.000 kroner mere end bare måneden før.

»At prisen er så væsentligt forhøjet, havde jeg ikke regnet med. Og det kan vi ikke blive ved med at betale, så hvis der ikke sker noget fra politisk side, så afliver man endnu et erhverv, der hedder 'lille selvstændig'.«

Sådan lyder det fra Dan Kristensen, som lokale i Gassum kun kalder for 'Købmanden'.

Men han er ikke den samme glade og positive købmand for tiden, som han plejer at være. Det har han advaret sine kunder om på Facebook.

'Skulle du rende ind i mig en dag, og jeg er lidt kort for hovedet, så er det ikke din skyld. Men knolden er ved at være fyldt op med bekymringer, som dræner alt energi ud af kroppen på mig.'

For bekymringerne om, hvorvidt hans butik kan overleve, er altopslugende.

»En ting er, at det er en livsstil for mig. Noget andet er, at der kommer til at stå mange lokalsamfund uden indkøbsmuligheder. Ældre, der ikke kan handle. Folk, der ikke kan få deres medicin. Det går mig på,« siger Dan Kristensen og fortsætter:

»Jeg er dybt frustreret over, at noget så banalt som strøm ud af en stikkontakt skal være så afgørende for, om en butik, bager eller slagter kan overleve.«

Men hvad han er mindst lige så frustreret over, er, at man fra politisk side ikke har meldt ud, hvad man har tænkt sig at gøre ved problemet.

»Der er mange muligheder for at hjælpe. Man kan lave et loft på afgift og regninger eller fjerne momsen,« foreslår 'Købmanden'.

Men indtil politikerne tager handling, beder han på Facebook sine kunder om deres støtte.

'Det eneste, vi har brug for, er al den støtte, vi kan få, og I er virkelig gode til at støtte op om butikken allerede. Og så lige et klap på skulderen i ny og næ til hele personalegruppen.'

De stigende el- og gaspriser udløser uro og vrede i hele Europa, og situationen er da også blevet så alvorlig, at EU skrider ind.

I et tweet mandag lød det fra Ursula von der Leyen, formand for EU-Kommissionen, at man vil indføre prisloft på russisk gas, nedbringe elforbruget i EU, hjælpe sårbare husstande med hjælpepakker og hjælpe nødlidende energivirksomheder.

Og ifølge Marlene Wind, professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, så er EU i stand til at hjælpe europæerne med størrelsen på deres el- og gasregninger.

»Man kan jo gå ind med massiv økonomisk støtte og lægge låg på priserne. Så jo: Der er generelt enighed om, blandt økonomer, at man kan gøre meget. Det så vi under coronakrisen også,« siger professoren:

»Men det kan man ikke gøre til evig tid. Man kan måske holde hånden under europæerne i et år. Men fortsætter det her i flere år, så bliver jeg bekymret. Det er lidt der, vi står nu.«