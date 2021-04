Det er ikke kun fysiske senfølger, tidligere covid-19-patienter kan døje med.

Mange oplever nemlig også psykiatriske følgevirkninger.

Det viser resultater fra en analyse fra det britiske Oxford Universitet af, hvordan virussygdommen påvirker menneskers psyke, og hvordan mennesker med psykisk sygdom påvirkes af sygdommen.

Hver femte patient bliver nemlig diagnosticeret med en psykiatrisk lidelse – såsom angst eller depression inden for tre måneder efter at have testet positiv for virussen.

Og omvendt er der en øget risiko på 65 procent for mennesker med en psykiatrisk sygdom for at blive diagnosticeret med covid-19.

Analysen, som er offentliggjort i det seneste nummer af magasinet The Lancet Psychiatry, baserer sig på data fra 69 millioner mennesker, hvoraf 62.354 havde en covid-19 diagnose, i perioden fra slut januar til august sidste år.

I Danmark er et forskerhold ved at studere neurologiske og psykiatriske sundhedsbyrder ved covid-19-infektioner ved at se på forekomster og sygdomsmekanismer, inklusive senfølgerne. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

»Dette projekt skal gerne give os et bedre indblik i de psykiske konsekvenser ved en konkret begivenhed som covid-19-pandemien; men også en mere generel forståelse af, hvordan vi bedre genkender og ikke mindst beskytter psykisk sårbare personer mod forhold, som kan udløse egentlig psykisk sygdom.«

Det fortæller professor Thomas Werge, Psykiatrisk Center Sct. Hans, som er en af de ansvarlige for den danske del af studiet, ifølge Region Hovedstadens hjemmeside.