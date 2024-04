For fans af Scrabble kan der være godt nyt på vej – alt efter hvor stort et konkurrencemenneske, man er.

Det mere end 75 år gamle brætspil, som går ud på at sammensætte bogstaver til ord, bliver nemlig nu lanceret i ny og anderledes form, skriver CNN.

'Scrabble Together' er navnet på den opdaterede udgave af klassikeren, hvor spillere som noget nyt nu skal samarbejde om at komme på ord frem for at dyste mod hinanden.

Spilfirmaet Mattel, der står bag Scrabble, beskriver i en pressemeddelelse tirsdag det nye spil som en hurtigere udgave af det originale Scrabble.

'Scrabble Together' er skabt for at »gøre spillet mere tilgængeligt for alle, der føler sig intimideret af ordspil,« lyder det.

I den nye udgave skal spillere trække kort med opgaver, som de efterfølgende løser i fællesskab.

Mattel har ifølge CNN lavet undersøgelser blandt britiske brætspillere, som viser, at nyere generationer er mindre konkurrencedrevne end generationerne før dem.

»Spillet imødekommer en trend hos yngre mennesker, som gerne vil undgå konkurrenceprægede spil, og lægger i stedet vægt på teamwork og samarbejde,« udtaler Brett Smitheram, Storbritanniens bedste Scrabble-spiller, i pressemeddelelsen.

'Scrabble Together' sælges med et bræt, som har det originale Scrabble på den ene side og den nye version på den anden.

Historien melder ikke noget om, hvor vidt den nye udgave af Scrabble lanceres i Danmark.