Frygten for, at den britiske mutation er langt mere smitsom, har fået myndighederne til at skærpe restriktionerne. Stramme grebet om vores hverdag.

Men noget tyder på, at den britiske mutation måske ikke smitter helt op imod 70 procent ekstra, som man ellers hidtil har frygtet.

Ifølge TV 2 fik sundhedsordførerne mandag oplyst, at foreløbige tal fra Statens Serum Institut måske 'kun' er 30-40 procent mere smitsom end den, der lige nu dominerer i Danmark.

En ny britisk rapport indikerer ligeledes, at den er mindre smitsom end først antaget.

Statens Serum Institut bekræfter over for TV 2, at de ser 'signaler', der indikerer, at den er mindre smitsom, men understreger dog, at den foreløbige undersøgelse endnu bygger på så få data, at det er for tidligt at drage konklusioner.

Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, mener ikke, at den nye oplysning om smitsomheden bør give anledninger til at lempe restriktioner på nuværende tidspunkt.

»Det er vigtigt at få kommunikeret ud, at vi skal holde fast. Vi har et vindue nu, hvor vi kan få smittetrykket ned, inden den britiske mutation bliver dominerende, og derfor skal vi virkelig passe på ikke at mudre kommunikationen, siger han til TV 2.

Han påpeger, at der i forskerkredse er enighed om, at den britiske variant er mere smitsom. Og i forhold til at tale om genåbning, er det ikke så afgørende, om det lige er 30, 50 eller 70 procent.

Anbefalinger til genåbning af samfundet Her er ekspertgruppens anbefalinger for genåbning – med faldende prioritet. Højeste prioritet: 0.- 4. klasse tilbage i skolen Mellem prioritet: Afgangslever, grundskolen, ungdoms- og voksenuddannelser tilbage til fysisk undervisning Udvalgsbutikker genåbnes Udendørs kulturinstitutioner genåbnes Udendørs idræts- og foreningsfaciliteter genåbnes Forsamlingsforbud hæves fra 5 til 10 Anbefalinger hæves ligeledes fra 5 til 10 kontakter – det samme i private hjem 5.- 8. klasse tilbage i skole Indkøbscentre genåbnes Liberale erhverv med fysisk tæt kontakt genåbnes Restauranter og cafeer genåbnes til klokken 22 Indendørs kulturinstitutioner genåbnes Indendørs idrætsfaciliteter genåbnes Ungdoms-, voksen- og videregående uddanelser tilbage til fysisk undervisning Arbejdspladsers hjemmearbejde lempes først i forhold til det private sidenhen det offentlige Laveste prioritet: Barer og værtshuse genåbnes med servering indtil klokken 22

Jens Lundgren sidder med i den ekspertgruppe, som i sidste uge vurderede, i hvilken rækkefølge myndighederne bør genåbne samfundet – når smittetallene altså tillader det.

Eksperterne opvejede i rapporten den smitteforebyggende effekt i forhold til den pris, vi som samfund betaler i forhold til samfundsøkonomi, trivsel og personlig frihed.

Her lød anbefalingen, at første prioritet er at få de små skoleelever tilbage i skolen, mens genåbning af barer vurderes af laveste prioritet.

I samme rapport lød det dog, at det ikke var nu, der skulle genåbnes, fordi vi endnu ikke har set den britiske mutations effekt i det danske samfund.