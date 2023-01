Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det seneste års tid er mange danskeres varmeregninger bare steget og steget.

Men nu er der endelig godt nyt.

En kombination af høje acontoregninger i efteråret og et fald i gasforbruget fører nemlig til, at mange kunder nu får en del af deres egne penge tilbage, skriver TV 2.

Og der er tale om rigtig mange penge.

Ifølge TV 2 kan gaskunder hos Andel Energi, Norlys og OK i gennemsnit forvente at få i omegnen af 4000 kroner tilbage.

Oven i dette beløb skal man endda lægge, at den næste acontoregning også er betalt.

Ifølge Andel Energis funktionschef, Jack Kristensen, er det især kundernes evner til at spare mere på gassen, der betyder, at kunderne får så høje beløb tilbage.

»Den primære årsag er, at vores kunder har været rigtig dygtige til at spare på gasforbruget – cirka 30 procent har de sparet hen over efteråret,« siger han til TV 2.