Det er ikke nemt for Morten Østlund, der er spillestedsleder på Musikhuset Posten, helt at sætte ord på, hvordan de sidste to år har været i musikbranchen.

Men særligt ét ord går igen.

Turbulent.

»Det har virkelig været en forvirrende tid for os, for vores gæster og ikke mindst for musikerne. Vi har hele tiden skullet omstille os, lave nye regler, rykke koncerter og i værste tilfælde aflyse koncerter på grund af nye forudsætninger,« forklarer Morten Østlund til B.T. torsdag.

Men nu er det slut med konstante omstillinger, nye regler og rykkede koncerter. I hvert fald for en stund.

For onsdag aften meldte regeringen på et pressemøde ud, at det var tid til at vinke farvel til de sidste restriktioner.

»Det var så dejligt at få bekræftet, at vi nu kan byde publikum tilbage for fulde hammer,« siger Morten Østlund.

Og den fulde genåbning af spillestedet skal i sandhed fejres for fuld hammer, fortæller spillestedslederen. De første to koncerter, efter restriktionerne fjernes, som er med henholdsvis Milevidt, Emil Bror og Daniel Jul samt Marvelous Mosell, regner han nemlig med bliver et brag af en fest.

Men et farvel til restriktionerne betyder imidlertid endnu ikke et farvel til de mange bekymringer.

»I den kommende tid er der mange udenlandske artister, som skal spille på Posten, og der vil vi stadig kunne komme ud for, at blive nødt til at aflyse,« forklarer Morten Østlund og tilføjer:

»Så overordnet er vi rigtig glade for, at kunne åbne på fuldt blus igen, men vi kommer stadig til at skulle forholde os til corona den kommende tid.«

Og fremtiden tør spillestedslederen da endnu heller ikke helt at spå om. For man ved ifølge ham aldrig, om coronavirus igen bliver en så stor udfordring i samfundet, at en ny nedlukning eller nye restriktioner kommer på tale.

»Jeg troede, at det var slut sidste sommer, men der tog jeg fejl. Så nu hænger det hele tiden i baghovedet, at det kan komme tilbage en dag,« siger Morten Østlund og afslutter:

»Heldigvis har hjælpepakkerne haft en gavnlig effekt hos os, så vi ikke har lidt økonomisk nød. Men for det kulturelle liv har det været en hård periode.«