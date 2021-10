Inden længe vil den populære skobutik Bianco være fortid i Danmark og Norge.

Efter flere år med underskud i kassen har ejeren af Bianco Footwear, Last Studio, valgt at lukke alle sine 23 forretninger, som er fordelt over de to lande.

Det skriver Horsens Folkeblad.

At kæden nu vælger at dreje nøglen om til de 23 forretninger kommer dog næppe nogen overraskelse for branchen.

For den velkendte skokæde har været ramt af en årelang underskudsskandale, hvor regnskaberne har været præget af røde tal. Og det er endda selvom, at Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen købte kæden i 2016 og kastede flere millioner efter projektet.

Men i 2020 gav han dog afkald på størstedelen af ejerskabet, idet han solgte skokæden til Last Studio.

Ifølge den nuværende direktør i Bianco Footwear, Thomas Rosenvold Tygesen, er det da også økonomien, som har givet udfordringer for kæden.

»Det tager vi nu konsekvenserne af. Og derfor har vi besluttet, at vores 23 butikker i Danmark og Norge afvikles. Det vil ske efter de mest hensigtsmæssige vilkår, der kan opnås i den situation, vi står i,« siger Thomas Rosenvold Tygesen.

Men selvom skokæden vælger at dreje nøglen om i de 23 butikker, er det på ingen måde et afsluttet kapitel for brandet. Fremover vil Bianco nemlig sigte mod grossisthandel indenfor detail og onlineshopping, således brandet igen kan bygge sig op fra ny.

Ud af de 23 butikker som skal lukke, har Bianco Footwear ni forretninger i Danmark, som er fordelt i byerne Vejle, Kolding, Aarhus, Horsens, Randers, Køge, Frederiksberg, Vanløse og Rødovre.