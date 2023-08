Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvad står bogstavet I for i LGBTQIA+? Intersex

Intergender

Inter-racial Under dette års Pride er regeringen kommet med et nyt forslag om at gøre det nemmere for homoseksuelle mænd at blive viet

bruge surrogatmødre

donere blod Under dette års Pride valgte en tidligere minister at springe ud som homoseksuel. Hvem var det? Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Esben Lunde Larsen

Manu Sareen I 2012 var Esben Lunde Larsen ordineret præst. Her blev han spurgt, om han ville vie et homoseksuelt par. Hvad svarede han dengang? Jeg har tænkt længe over det her, og jeg er så meget i tvivl, at jeg ikke kan give et klart svar.

Til sådan en forespørgsel vil jeg sige nej. For mig er ægteskabet mellem mand og kvinde.

Min opdragelse siger mig, at jeg skal sige nej. Men efter længere personlige overvejelser, vil jeg svare ja. Hvilken virksomhed kritiseres i år for at drive hotel i Dubai, samtidig med at den slår sig op på at svære stolt sponsor af Copenhagen Pride? Tivoli

Scandic

LEGO Hvilket udtryk bruges om virksomheder, der bruger Pride-ugen til at promovere sig selv, uden reelt at gøre en aktiv indsats for at skabe forandringer? Pridewashing

Pinkstealing

Pinkwashing Det første registrerede homoseksuelle partnerskab blev indgået mellem Axel Axgil og Eigil Axgil. Hvornår skete det? 2005

1989

1998

