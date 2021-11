21 årige Alexander Holleufer har lejligheden fuld af myrer og kakerlakker.

Og det er vel og mærke helt med vilje.

»Jeg startede med at have én myrekoloni, men som så meget andet, så bliver man jo afhængig,« siger Alexander Holleufer.

I dag har han hele otte kolonier og 16 forskellige myrerarter.

For ham var det fascinationen af at kunne følge med i myrernes liv på tæt hold, der blev startskuddet på hobbyen.

»Man får et helt unikt forhold til dem. Der sker så meget, man ikke ser ude i 'virkeligheden'. Man kan følge med i udviklingen fra æg til larve, til pubber og så til arbejdere.« siger han.

Alexander Holleufer bor i Furesø med sin forlovede og hendes lillesøster. Så det er altså ikke kun ham selv, der lever med de tusindvis af myrer derhjemme.

»Min forlovede syntes det var spændende, da jeg for første gang delte tanken om myrerkolonier med hende. Men jeg kan godt mærke nu, at hun måske synes det er lidt meget,« fortæller han.

Derfor har han også et rum, der er dedikeret til myrerne. Mens foderdyrene – kakerlakkerne – står til frit skue i stuen.

»To gange er det sket, at myrerne er sluppet løs. Jeg havde faktisk et udbrud sidste uge – og selvom jeg var hurtig til at lukke døren og fange dronningen, så finder jeg stadig en løssluppen 'arbejder' i ny og næ.«

Hvad tænker du om myrer som kæledyr?

Til dagligt er Alexander Holleufer i lære som elektriker. Og her er det ikke nødvendigvis lige alle, der forstår den store interesse.

»Det er klart, at mange af de andre håndværkere laver sjov med det. Der er jo bare mange, der ikke forstår, hvorfor jeg synes det er så fedt. Men dem, der begynder at indse hvad det er, de synes faktisk også det er vildt spændende,« siger han:

»På mine sociale medier er der mange, der kontakter mig med spørgsmål, fordi de har set mine videoer og synes det er sjovt.«

Alexander Holleufer er meget aktiv på de sociale medier YouTube, TikTok, Instagram og Facebook, hvor han med stor glæde deler ud af livet i kolonierne. Her går han under navnet Ant Holleufer.

Netop på de sociale medier har han også mødt andre, der deler samme interesse for myrer.

Særligt i England er interessen efter sigende stor. Modsat Danmark, hvor der ikke mange med myrerkolonier – endnu.

Har du planer om, at få flere 'kæledyr' til samlingen?

»Jeg synes helt klart, at andre krybdyr er spændende. Men jeg ved, at så snart man får ét dyr, så får man flere og flere. Så nej, jeg holder mig til myrer og foderdyr for nu.«