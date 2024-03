Han ville gerne have haft sin kone ved sin side, og det lagde han ikke skjul på.

Prins William var tirsdag i Sheffield, hvor han deltog i et arrangement om børn, unge og hjemløshed.

Da emnet om nogle børns svære opvækst blev bragt på banen, slog prins William ud med armen, og pegede på en tom plads.

»Det er min kones område. Hun burde sidde her,« sagde han med henvisning til prinsesse Kates mange projekter på netop det område.

Det skriver Daily Mail.

Prins William takkede også en mand, der havde sendt et brev med ønske om god bedring til prinsessen.

»Det er meget sødt af Dem,« sagde prins William.

Mandag bragte The Sun en video med den sygemeldte prinsesse, som lørdag havde været ude at shoppe med sin mand.

Billederne viste en afslappet Kate med løst hår og iført træningstøj sammen med William i gårdbutikken Windsor Farm Shop, der ligger en kort køretur fra deres hjem Adelaide Cottage på Windsor Slots område.

Det har dog ikke været muligt at verificere, at videoen af parret er ægte og ny.

Til The Sun sætter øjenvidnet Nelson Silva – som var manden, der optog videoen i første omgang – også nogle ord på, hvad han så.

Selv var han ude for at købe steaks, da han angiveligt fik øje på Kate og William i butikkens brødafdeling.

»Jeg bemærkede et par, der handlede brød, og kvinden vendte sit ansigt, og jeg følte, at jeg havde set ansigtet før. Det var velkendt. Jeg kendte det et eller andet sted fra. Så vendte William sig om, og jeg tænkte: 'Vent, jeg kender den person',« fortæller Nelson Silva til The Sun.

Hvis videoen og øjenvidneberetningen står til troende, er det første gang, at Kate er set ude i offentligheden siden jul – udover på slørede billeder, som blandt andet er taget ind i en bil.

Den seneste tid har der blæst en sand konspirationsstorm om hende, efter det tilbage i januar blev meldt ud af det britiske kongehus, at hun skulle have foretaget en planlagt maveoperation.

Dengang lød det, at hun ville vende tilbage til sine pligter efter påske.