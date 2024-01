En advokat for prins Harry har mandag anmodet en dommer i London om en ekstra bod til prinsen fra mediet Daily Mirror.

Advokaten ønsker, at mediet skal betale lige under to millioner pund svarende til omkring 17 millioner danske kroner.

Pengene er udmålt efter, hvad sagen om hacking af prins Harrys telefon af Mirror Group Newspapers har kostet for den britisk royale.

Prins Harry vil nu have flere penge fra mediet. Foto: Sapt Chpt/Backgrid/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Harry vil nu have flere penge fra mediet. Foto: Sapt Chpt/Backgrid/Ritzau Scanpix

Hertugen af Sussex har allerede fået 140.000 pund – svarende til 1,2 millioner danske kroner – i skader sidste måned.

Det kom efter, at en dommer havde fundet det beviseligt, at mediet havde hacket prinsens telefon flere gange, og at toppen i mediehuset havde dækket over det.

Men de 140.000 pund var kun en lille del af det beløb, som prins Harry havde ønsket fra mediet.

Prinsen har endnu to retssager foran sig, hvor han går mod The Sun og Daily Mail for også at have snaget i hans privatliv.

Prins Harry er ikke længere 'ansat' i det britiske kongehus, efter han flyttede til USA med sin kone Meghan Markle.