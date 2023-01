Lyt til artiklen

To af de ledende figurer er nu fortid i Archewell.

Prins Harry og hertuginde Meghan har nemlig sagt farvel til indholdschefen, Ben Browning, og marketingchefen, Fara Taylor, i deres velgørenhedsfond.

Det skriver Fox News.

Ansættelsesstoppet kommer efter mindre end to år i spidsen for det velgørende produktionsselskab for indholdschefens vedkommende og mindre end et år for marketingchefens vedkommende.

Hverken den afgående indholdschef, Ben Browning, eller den afgående marketingschef, Fara Taylor, skal dog erstattes.

Det afbrudte samarbejde skyldes nemlig, at deres stillinger er blevet opløst.

Ifølge Variety skulle Ben Browning dog blot have haft udløb på sin kontrakt, men der er ikke givet nogen officiel forklaring på, at han ikke er blevet fornyet.

I det hele taget har der været en del omrokeringer internt i Archewell, fremgår det af en pressemeddelelse fra fonden.

Harry og Meghan har igen rippet op i det betændte sår i det britiske kongehus. Foto: KIRSTY O'CONNOR Vis mere Harry og Meghan har igen rippet op i det betændte sår i det britiske kongehus. Foto: KIRSTY O'CONNOR

Den afgående indholdschef, Ben Browning, har tidligere som producer været nomineret til en Oscar, og ikke mindst var han også inde over produktionen af hertugparret af Sussexs opsigtsvækkende Netflix-dokumentar 'Harry & Meghan'.

Den afgående marketingschef, Fara Taylo, var ligeledes inde over kampagnearbejdet for 'Harry & Meghan'-serien foruden prins Harrys afslørende erindringsbog 'Reserven'.

Hun har tidligere arbejdet for Sony.

»Begge spillede en afgørende rolle i at hjælpe med at fortælle hertugen og hertugindens historier, og parret er fortsat enormt taknemmelige for deres støtte i deres vitale tilbageskuende projekter, mens de nu ser fremad,« lyder det i presseudtalelsen fra Archewell.