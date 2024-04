For to år siden tog dronning Margrethe beslutningen om, at prins Joachims børn ikke længere skulle tituleres prinser og prinsesser.

Dengang sad danskerne på første række til et vaskeægte royalt drama.

Hvem husker ikke en tydeligt berørt prins Joachim, der foran sin daværende arbejdsplads, den danske ambassade i Paris, forklarede, at hans børn med fratagelsen af titlerne var blevet gjort fortræd.

At skårene nogensinde skulle klinkes virkede dengang usandsynligt. Det vides heller ikke, om forsoningen er fuldkommen.

Men der er dog et lille håb. For tirsdag – på dronning Margrethes fødselsdag – har prinsen givet et interview til det amerikanske medie The Washington Post.

Her fortæller han, at »de er kommet videre.«

I interviewet kommer prinsesse Marie også til orde.

Hun sætter lidt flere ord på dramaet, der udspillede sig i 2022.

»Vi var ikke glade for måden, det skete på. Men det er en familieting, det er kompliceret. Det er også deres navn. Det er deres identitet, fra de bliver født. Så det er mere end bare, hvad folk ser som en titel,« udtaler hun.

Prins Joachim, prinsesse Marie og de to mindste børn bor alle i Washington, D.C., hvor Joachim er dansk forsvarsattaché. Han fortæller i interviewet, at han nyder, at familien kan gå i fred på gaden uden at blive genkendt.