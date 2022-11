Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke opsigtsvækkende, at kronprinsesse Mary kaster sig ind i en FN kampagne i fokus med bekæmpelse af vold mod piger og kvinder.

Men det opsigtsvækkende er, at det er sket under en reception i Clarence House i London tidligere på ugen, hvor Kronprinsessen blev budt velkommen af selveste dronning Camilla.

Sådan lyder det fra B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Når kronprinsesse Mary står ved siden af dronning Camilla, er det ikke kun Danmark, som kigger på kronprinsesse Mary. Det er hele verden, der kigger på kronprinsesse Mary.«

Faktisk er det et besøg, som det danske kongehus skal se som en stor fordel, idet man kan læne sig op ad et kongehus som det britiske. For det giver mere opmærksomhed til projekter som dette, mener han.

Siden tronskiftet har man ifølge B.T.s royale korrespondent kunne se kong Charles anlægge en mere moderne stil.

»Det betyder, at Kronprinsessen spiller en større rolle i Clarence House i dag,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.

Tilbage i februar besøgte hertuginde Kate, nu prinsesse af Wales, Danmark, hvor kronprinsesse Mary tog i mod hende for første gang i 10 år.

Sammen besøgte de krisecenteret Danner, der hjælper voldsramte kvinder og børn. Et besøg, hvor konstitueret direktør i Danner-centeret Mette Marie Yde oplevede en nysgerrighed og spørgende tilgang fra hertuginden.

B.T.s royale korrespondent er samtidig heller ikke i tvivl om, at linjen passer godt til fremtiden for de to kongehuse. For trods aldersforskellen mellem kronprinsesse Mary og dronning Camilla har de flere fælles interesser.

»De to kongehuse er kommet mere på bølgelængde efter tronskiftet i Storbritannien, og det nyder Kronprinsessen godt af,« mener Jacob Heinel Jensen.

»Der en samhørighed mellem de to kongehuse, der er meget mere udtalt nu end for et halvt år siden.«

Før var de to kongehuse forbundet på grund af dronning Elizabeth og dronning Margrethes meget venskabelige relation.

Men i dag er kongehusene tæt forbundet på grund af matchende interesser.

»Kronprinsparrets linje minder mere om kong Charles og dronning Camillas. Og endnu mere om prins William og prinsesse Kates,« siger Jacob Heinel Jensen.