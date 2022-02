Hertuginde Kate og kronprinsesse Mary var som en dynamisk duo i København onsdag.

De royale powerkvinder mødte hinanden på Amalienborg, hvor dronning Margrethe tog imod, og derefter ventede der en privat frokost mellem hertuginden og Kronprinsessen. Og derefter tog de på arbejde sammen i hovedstaden.

Sammen besøgte de krisecenteret Danner, der hjælper kvinder og børn med at komme væk fra voldelige forhold. Kronprinsesse Mary har arbejdet tæt sammen med centeret, og derfor var det også Kronprinsessen, der tog styringen under besøget.

Det fortæller konstitueret direktør i Danner-centeret Mette Marie Yde til B.T.

Kronprinsesse Mary og hertuginden af Cambridge, Catherine, besøger Danner Stiftelsen i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary og hertuginden af Cambridge, Catherine, besøger Danner Stiftelsen i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hertuginden var enormt nysgerrig og spørgende i forhold til at bo på et krisecenter og særligt omkring børnene. Hun havde utrolig mange spørgsmål, og jeg må sige, at Kronprinsessen svarede på de fleste faktisk. Fordi hun ved enormt meget om det her felt. Så det var jo interessant at se den dynamik, der var i det,« siger hun.

Kronprinsesse Mary har længe været involveret i arbejdet på centeret, og Mette Marie Yde fortæller, at den royale duo mødte både kvinder og børn, der bor på centeret.

»Jeg tænker, det var til stor inspiration for dem begge to,« siger hun.

Det betyder nemlig en hel del, når en kronprinsesse og en hertuginde kommer på besøg.

Kronprinsesse Mary og hertuginden af Cambridge, Catherine, ankommer til besøg hos Danner Stiftelsen i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary og hertuginden af Cambridge, Catherine, ankommer til besøg hos Danner Stiftelsen i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Men først og fremmest så betyder det rigtig meget for de børn og kvinder, der bor på krisecentre. Også for at kunne bryde et tabu i samfundet for alle de kvinder og børn, der lever i vold i dag. De kan spejle sig i, at der er en i toppen af samfundet, der bakker op om den sag og anerkender, at der har man brug for hjælp,« siger Yde.

Centeret uddeler en rygsæk til de børn, der kommer på krisecenteret, og i denne rygsæk ligger et brev fra kronprinsesse Mary. Det er en kæmpe hjælp til de børn, der kommer.

»Det, der sker, når vi læser det her op, det er, at det er helt magisk, at man får et brev fra den helt ægte kronprinsesse Mary. Kronprinsessen er en prinsesse, som børnene tror på, siger det rigtige, og hende kan man godt stole på,« siger børne og familierådgiver Lene Frisch Larsen.

Tidligere på dagen gik hertuginde Kate og kronprinsesse Mary over Amalienborg Slotsplads sammen, hvor mange hundrede var mødt op for at få et glimt af de royale kvinder.

Dronning Margrethe tager imod hertuginde Kate på Amalienborg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Dronning Margrethe tager imod hertuginde Kate på Amalienborg. Foto: Liselotte Sabroe

Men det var en kort seance, for de britiske kongelige har ikke tradition for at stille op og tale med pressen. I stedet gik kvinderne raske skridt over slotspladsen, hvorefter de spiste frokost sammen.

Onsdag morgen besøgte hertuginde Kate udflytterbørnehaven Stenurten, der normalt har hjemme på Nørrebro i København. Men børnene får lov at komme ud i skoven, og institutionen er økologisk.

Det er helt uhørt i England, hvor man har en mere konservativ tilgang til børneopdragelse.

Hertuginde Kate var sidst i Danmark i 2011, da hun netop var blevet gift med prins William. Dengang var hun i Danmark for at sætte fokus på hungersnød i Østafrika i forbindelse med sit arbejde i UNICEF.