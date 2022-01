Et nyt officielt billede af kongefamilien taget fredag aften forud for den middag, som Kronprinsparret holdt for Dronningen i anledning af hendes jubilæum, vækker opsigt.

Dels fordi middagen var et vaskeægte surprise party for monarken.

Fordi det ifølge kongehusekspert Lars Hovbakke er uhyre sjældent, at hele familien er samlet på den måde.

Og fordi især én detalje viser, at det ikke bare er en helt almindelig dansk familie, der holder en helt almindelig familiefest.

Det nye billede af hele kongefamilien blev taget fredag forud for den middag, som Kronprinsparret holdt for Dronningen. Foto: Steen Brogaard, Kongehuset Vis mere Det nye billede af hele kongefamilien blev taget fredag forud for den middag, som Kronprinsparret holdt for Dronningen. Foto: Steen Brogaard, Kongehuset

I forbindelse med regeringsjubilæet, som fredag markerede Dronningens 50 år på tronen, var samtlige medlemmer af kongefamilien nemlig blevet dekoreret med en fin medalje.

Og hvor man er vant til at se de voksne personager i Kongehuset med en medalje på brystet, er det et sjældnere syn at se dem hænge på børnene.

Ikke desto mindre bærer alle Dronningens otte børnebørn en medalje på billedet.

Ifølge Kongehuset er der tale om en såkaldt Erindringsmedaille i forgyldt sølv og med krone, som på forsiden er præget med et helfigursportræt af Dronningen omgivet af tre sølvløver og indskriften 'Margrethe II Danmarks Dronning.'

Erindringsmedaljen. Foto: Kongehuset Vis mere Erindringsmedaljen. Foto: Kongehuset

Sølvløverne er tre statuer af sølv, som blev udført i 1665-70 på foranledning af Frederik 3. til at stå foran tronstolen på Rosenborg Slot, hvor de står endnu.

Siden da har løverne været anvendt ved ceremonielle anledninger i Kongehuset.

I anledning af dronning Margrethes 50-års regeringsjubilæum har den kongelige familie, hoffets medarbejdere samt enkelte andre modtaget medaljen, lyder det fra Kongehuset.

Tre sølvløver bevogter tronstolen på det gennemrestaurerede Rosenborg Slot. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tre sølvløver bevogter tronstolen på det gennemrestaurerede Rosenborg Slot. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ifølge Billed-Bladet er de 'enkelte andre modtagere' blandt andre Dronningens favorithattemager, Mathilde Førster, og en af majestætens yndlingsskræddere, Annette Freifeldt.

Foruden Dronningens børn, svigerdøtre og børnebørn har dronning Margrethes søster, prinsesse Benedikte, modtaget en medalje, kan man se på billedet.

Til gengæld glimrer eksdronning Anne-Marie ved sit fravær. Det skyldes, at dronning Margrethes yngste søster måtte melde afbud til regeringsjubilæet, da hendes mand, Grækenlands ekskonge Konstantin, var smittet med corona og i løbet af december var blevet indlagt på et privathospital med alvorlige helbredsproblemer.

Men mon ikke der også er blevet sendt en medalje til Anne-Marie.