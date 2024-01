Hvorfor skal undersøgelsen af FE-sagen tage så lang tid, at man på grund af forældelsesfristen ikke kan straffe Mette Frederiksen og andre ministre?

Det spørgsmål forsøger Inger Støjberg tirsdag eftermiddag at få svar på fra Mette Frederiksen, men undervejs udvikler diskussionen sig til et skænderi.

B.T. kunne fredag afdække, at undersøgelsen først afsluttes i april 2026.

Det vil ifølge eksperter betyde, at forældelsesfristen freder ministre fra strafansvar. Det skyldes, at skandalen om Forsvarets Efterretningstjeneste begyndte allerede tilbage i 2020.

»Det betyder så, at ikke nok med at regeringen har tilrettelagt det på en måde, så man skal undersøge sig selv – vupti, så får man også tilrettelagt det på en måde, så undersøgelsen kommer så sent, så ingen kan stilles til ansvar,« siger Inger Støjberg til partilederdebat i folketingssalen og tilføjer:

»Synes Mette Frederiksen virkelig, at det her højner respekten om Mette Frederiksens og regeringens ageren i denne sag?«

Mette Frederiksen får ordet fra talerstolen:

»Der er et lovforslag sendt i høring, og der kan man komme med sine forslag til forbedringer. Og så håber jeg ikke, at jeg skal høre spørgsmålet om, at man er helt ligeglad med vores ældre? For når jeg vælger at starte debatten med at tale om ældre, er det fordi, jeg håber, at andre partiledere også vil interessere sig.«

Inger Støjberg rejser sig op:

»Jeg synes ikke, det er i orden, at fru Mette Frederiksen forsøger at flytte debatten.«

»Der er rystelser i vores fundament i forhold til, hvordan man har ageret i denne her sag. Så synes jeg ærlig talt, det er tarveligt, at statsministeren ikke vil svare, men prøver på at give lidt voksenskældud her i salen. Jeg vil gerne bede Mette Frederiksen om at svare på det her,« siger Støjberg.

»Der er ikke nogen grund til at blive sur over, at jeg som Socialdemokratiets formand er optaget af vores ældre,« siger Mette Frederiksen og tilføjer:

»Der er ikke rystelser i noget fundament. Vi kan have fuldstændig tillid til vores efterretningstjeneste og til myndighederne i Danmark. Men vi er enige om, at der skal være en undersøgelse.«

Det svar får Alex Vanopslagh (LA) til at gå videre ind i diskussionen:

»Som jeg hører spørgsmålet fra Inger Støjberg, drejer det sig om det signal, man sender til befolkningen. Det forholder sig sådan, tilfældigvis, at selv hvis kommissionen kommer frem til, at man kan drage statsministeren til ansvar i den sag, ja så er man forbi forældelsesfristen.«

»Kan statsministeren ikke forholde sig til, om det er problematisk?«

Spørgsmålet afføder dog ikke nye svar fra Mette Frederiksen:

»Det, vi har et ønske om i regeringen, det er at få afdækket denne sag. Hvis der er en diskussion omkring lovforslaget, så må man tage det med justitsministeren.«

Kommissionen skal undersøge, om der er taget såkaldt »usaglige hensyn« i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og de to – droppede – retssager mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen.