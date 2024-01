Undersøgelsen af den politisk betændte FE-sag kommer til at tage så lang tid, at det ifølge eksperter er usandsynligt, at nogen ministre kan blive stillet juridisk til ansvar.

Den politisk besluttede undersøgelse af sagen, der skal foregå i Justitsministeriet kommer nemlig først til at være afsluttet i april 2026 – hvis der ikke opstår forsinkelser undervejs.

Det oplyste Justitsministeriet i en nyhed onsdag formiddag.

Da flere af de relevante sager om blandt andet tidligere chef for Forsvarets Efterretstjeneste, Lars Findsen, og Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen er begyndt i 2020 betyder det, at forældelsesfristen for at kunne straffe en minister vil være udløbet, før undersøgelsen overhovedet er færdig.

»Regeringen forsøger først at beskytte sig selv ved at lave en undersøgelse, der sikrer, at de politisk ansvarlige og øverste embedsmænd ikke kan stilles til ansvar,« siger Mai Mercado, der er gruppeformand for De Konservative.

»Som det ikke var nok, forsøger man så at helgardere sig ved at sørge for at undersøgelsen kommer til at tage så lang tid, at forældelsesfristen for at kunne straffe er overskredet,« siger hun og forklarer, at hun har forståelse for, at en kommissionsundersøgelse vil tage tid at foretage.

»Naturligvis skal der være tale om en grundig undersøgelse af den her sag. Det går vi om nogen ind for. Der er bare heller ikke nogen grund til, at regeringen ikke skulle være med til at lave ændringer, så man kan sætte forældelsesfristen på pause imens undersøgelsen pågår,« siger Mai Mercado.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, bekræfter, at den udvidelse af FE-undersøgelsen, regeringen sammen med SF har besluttet, vil tage så lang tid, at ministre kan gå fri.

Statsminister Mette Frederiksen og tidligere forsvarsminister Trine Bramsen er to af de ministre, hvis rolle formentlig vil blive undersøgt i FE-kommissionen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og tidligere forsvarsminister Trine Bramsen er to af de ministre, hvis rolle formentlig vil blive undersøgt i FE-kommissionen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Hvis FE-kommissionen først afsluttes i efteråret 2025, og der ikke indledes en eventuel rigsretssag inden, så kan de ansvarlige ministre ikke straffes,« siger han.

Undersøgelskommission skal kigge på, om der er taget såkaldt »usaglige hensyn« i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og retsforfølgningen i de to straffesager mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen.

Begge sager blev droppet i november 2023 efter en række kendelser i Højesteret, som gik imod anklagemyndigheden.

Sten Bønsing understreger dog, at man godt kan indlede en rigsretssag, selvom undersøgelseskommissionen ikke er færdig.

»Det skal man lige have med i regnestykket, men omvendt, så skal der jo et grundlag til for at indlede en eventuel sag,« siger Bønsing.

Professor i forfatningsret på Syddansk Universitet Frederik Waage mener, at der skal være opmærksomhed på, at eventuelt ansvarlige ministre slipper for straf, fordi sagen trækkes i langdrag.

»Der bør stilles et politisk krav om, at kommissionen melder ud tidligere, hvis den får indtryk af, at der kan være grund til at rejse tiltale mod en eller flere ministre,« siger Frederik Waage og fortsætter:

»Forældelsesreglen i ministeransvarlighedsloven bør ikke blive en barriere for et eventuelt ansvar,« siger han.

»Det er noget, som kommissionen godt kan gøre på eget initiativ, men det vil være godt, hvis det gøres klart, at man også forventer en rettidig udmelding,« siger han.

Både Waage og Sten Bønsing forklarer, at den såkaldte Instrukskommission udgav særlige delberetninger, så man kunne nå en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis der viste sig at være grundlag for det. Støjberg fik som bekendt 60 dages fængsel.

Hos De Konservative mener Mai Mercado, at sagen understreger hvorfor det er problematisk, at undersøgelsen af FE-sagen kommer til at blive forankret i Justitsministeriet, hvor Peter Hummelgaard (S) er øverste ansvarlige.

I stedet burde man have haft en hurtigt arbejdende granskningskommission i Folketinget, som man havde på samme måde i undersøgelsen af minksagen.

Sådan en undersøgelse krævede samtlige partier i Folketinget kort før jul. En samlet opposition var enige om, at Folketinget skulle have kontrol med en undersøgelse af den historiske efterretningsskandale.

I sidste øjeblik endte SF dog med at lave en aftale med regeringen om en aftale forankret i Justitsministeriet.

Justitsminister Peter Hummelgaard skriver i en mail til B.T., at regeringen »naturligvis vil lytte« til de bemærkninger, der vil komme i forbindelse med, at lovforslaget om undersøgelsen nu er i høring, og tale med Folketingets partier om eventuelle indvendinger.

»Vi har alle en interesse i, at sagen undersøges grundigt, og det er klart, at det kræver, at der er den fornødne tid til arbejdet. Jeg kan afvise, at tidsfristen på nogen måde har været båret af hensyn til forældelsesfristen efter ministeransvarlighedsloven. Tidsfristen har alene til formål at sikre, at kommissionen har den fornødne tid til undersøgelsen,« skriver Hummelgaard.

