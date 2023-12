Onsdag aften kom det frem, at regeringen og SF er blevet enige i forhandlinger vedrørende undersøgelse af FE-sagen.

Det betyder, at SF skifter hold og nu stemmer for, at FE-sagen skal undersøges i en undersøgelseskommission.

»Jeg har svært ved at tro, at der ikke er nogle i SF, der er en smule utilfredse med den her beslutning,« forklarer B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

SF var nemlig, sammen med resten af oppositionen, med til at fremsætte forslaget om en granskningkommission af FE-sagen, der forankres i Folketinget.

Men det har de opgivet efter forhandlinger med regeringen, hvor de blev enige om, at Samsam-sagen skal undersøges, og der skal ske en styrkelse af tilsynet med efterretningstjenesterne.

Og det vurderer B.T.s politiske kommentator ikke som den store sejr for partiet.

»Det er den største efterretning-skandale nogensinde, derfor var det ikke en sjov sag at stå alene med. Det er en kæmpe sejr for regeringen, at de har fået SF med,« forklarer Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Når man ser på, hvor farlig FE-sagen er for regeringen, så har SF solgt sig selv for billigt. Jeg har svært ved at se den store sejr for partiet.«

For, ifølge Joachim B. Olsen, har regeringen forsøgt at få andre partier til at indgå samme aftale, fordi Samsam-sagen er ufarlig for dem sammenlignet med FE-sagen.

Og for oppositionen, ser Joachim B. Olsen det også som et stort nederlag.

»På et afgørende tidspunkt, hvor regeringen var under pres, formåede de ikke at stå sammen. Regeringen sejrer i den her,« uddyber han.

FE-sagen omhandler tiltalen af tidligere øverste chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og tidligere forsvarsminister Claus Hjort.

Begge var tiltalt for at have afsløret statshemmeligheder og brudt deres tavshedspligt – siden er tiltalerne dog frafaldet.

Og nu skal det politiske ansvar i sagen undersøges.

Torsdag skal Folketinget officielt stemme om, hvorvidt FE-sagen skal undersøges i en granskningskommission eller en undersøgelseskommission, selvom det nu er afsløret, hvordan afstemningen ender.

Den tidligere samlede opposition stillede et forslag om, at der nedsættes en granskningskommission, hvor undersøgelsen forankres i Folketinget. Hvorimod regeringspartierne håber på undersøgelseskommissionen, der ender i regeringen og Justitsministeriet.