»Velkommen til København, bonderøve!«

Traktorerne ruller forbi i baggrunden af billedet i fredelig protest mod Mette Frederiksen og regeringens ulovlige og grundlovsstridige ordre om at slå samtlige mink i Danmark ihjel.

I forgrunden af billede ser man en hidsigt pegende fuckfinger rettet mod demonstranterne.

Billede blev i går postet på Facebook af det socialdemokratisk funderede Arbejdernetværket, som har Socialdemokratiets nye gruppeformand på Christiansborg Leif Lahn Jensen som formand.

Fuckfingeren til demonstranterne har ikke vakt udelt begejstrring på Arbejdernetværkets Facebook-side.

»Endnu en “fejl” fra socialdemokraterne, denne gang en fuckfinger til demokratiet,« skriver brugeren Tobias Ho.

»I er til grin, mennesker har mistet deres arbejde, dyrene er blevet slagtet, og det eneste I kan gøre er at give en finger,« stemmer brugeren Karen Karasaki i.

Arbejdernetværkets administratorer af Facebook-siden har nu fjernet opslaget med det famøse billede af fuckfingeren og sendt en beklagelse ud på netværkets Facebook-side.

Leif Lahn Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet.

»Der blev i dag (lørdag, red.) postet et meget uheldigt opslag på vores Facebook-side, som vi beklager meget, og som ikke vil komme til at ske igen. Det er også vigtigt for os at fortælle, at Leif (Leif Lahn Jensen, red.) ikke har været involveret i opslaget,« skriver administratorerne af Arbejdernetværkets Facebook-profil.

Også Liberal Alliances gruppeformand Ole Birk Olesen blev oprørt, da han så fuckfingeren på Arbejdernetværkets Facebook-profil.

»Socialdemokratiets svar, når folk, der ikke er røde, demonstrerer,« skrev han i et opslag på Facebook som kommentar til billedet.

Leif Lahn Jensen svarede kort efter Ole Birk Olesen i Facebook-tråden:

»Hej Ole. Dette er langt fra ok og selvfølgelig tager jeg til enhver tid afstand fra sådan noget. Selvfølgelig er det ikke mig, der har taget dette billede, det kunne jeg aldrig finde på, og da jeg blev opmærksom på, at det var slået op, fik jeg det fjernet med det samme, Hilsen Leif.«