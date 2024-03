Det var lidt af en bombe, der ramte kollegerne på rådhuset i Frederikshavn, da Birgit S. Hansen tidligere søndag annoncerede sit stop.

Beskeden fra den mangeårige borgmester går på, at hun ikke stiller op til næste kommunalvalg, men hun bliver siddende i borgmesterstolen frem til næste valg i 2026.

Meldingen er især kommet bag på partikollega Peter E. Nielsen.

Det skriver TV 2 Nord.

»Chok, ked af det. Hun er et tab. Det bliver et tab for kommunen, jeg er chokeret.«

»Hun har været under meget pres, og de har især været hårde ved hende på de sociale medier på det sidste,« fortæller en tydeligt berørt Peter E. Nielsen, der er 1. viceborgmesteren i kommunen, til TV 2 Nord.

Birgit S. Hansen har været Frederikshavns borgmester siden 2014 og var blandt landets største stemmeslugere ved både kommunalvalget i 2017 og 2021.

Søndag sendte hun beskeden ud til offentligheden om, at hun ikke længere vil være på stemmesedlen

»Jeg har altid vidst, at den tid, hvor jeg ikke hver dag glad stod op for at tage på arbejde som borgmester, ja, så er enden på jobbet ved at være nået. Det er nu,« siger Birgit S. Hansen i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen lyder det også fra Birgit S. Hansen, at hun endnu ikke ved, hvad hun skal, når hun forlader borgmesterkontoret i Frederikshavn.

Hun har tidligere udtalt til flere medier, at hun godt kunne se sig selv blive præst efter sin politiske karriere.