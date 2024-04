Lørdag aften er der fortsat ikke noget nyt om 21-årige Joakim, der fredag aften forlod sin bopæl i ukendt retning.

Københavns Politi beder derfor borgerne om hjælp, som de har gjort lørdagen igennem.

21-årige Joakim ses her med den jakke, som han muligvis har på Foto: Privatfoto Vis mere 21-årige Joakim ses her med den jakke, som han muligvis har på Foto: Privatfoto

»Joakim mangler stadig, og det er svært at gøre meget konkret fra vores side. Derfor vil vi gerne opfordre alle, der møder ham om hurtigst muligt at kontakte os på 1-1-4. Eller naturligvis hvis man ved, hvor han er,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Espen Godiksen.

Han forklarer, at Københavns Politi ikke ligger inde med nogen spor eller oplysninger, der kan be- eller afkræfte om Joakim har været udsat for en forbrydelse eller ej.

Den savnede Joakim er muligvis iført en orange jakke. Derudover medbringer han måske en orange herrecykel. Man kan se billeder af begge dele i denne artikel.

Har du set Jaokim, så ring meget gerne straks på 114 Foto: Privatfoto Vis mere Har du set Jaokim, så ring meget gerne straks på 114 Foto: Privatfoto