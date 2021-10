SF overvejer nu muligheden for et stop for brugen af private plejefirmaer. Det kommer efter tvangslukningen af privatfirmaet Berit's Hjemmepleje.

Tvangslukningen skete efter, at styrelsen havde fundet en række kritiske problemer hos firmaet. Det var alt fra fejlmedicineringer til manglende respekt for borgere.

Beskrivelserne har fået Jan Ravn Christensen, der er byrådsmedlem for SF, til at overveje, om Aarhus Kommune i fremtiden skal bruge private plejefirmaer. Det skriver TV 2 Østjylland.

Lovgivningen dikterer lige nu, at Aarhus Kommune skal tilbyde borgerne et valg mellem kommunal eller privat hjemmepleje.

Sagen sår tvivl om, hvorvidt det fortsat er hensigtsmæssigt, mener Jan Ravn Christensen.

»Det er absurd, at der er en lovgivning, som skal tilgodese private firmaer, som bagefter kan tage profit ud af en opgave, som er sundhedsvæsenets. Det synes jeg er grundlæggende forkert, når man ikke har mulighederne for at levere,« siger Jan Ravn Christensen til mediet.

Efter at Styrelsens for Patientsikkerhed tvangslukkede firmaet Berit's Hjemmepleje er 1.040 borgere overdraget til kommunen.

B.T. Aarhus har tidligere beskrevet, hvordan kommunen fredag pludselig stod med en ekstra opgave, da overtagelsen skulle planlægges.

»Det er en kolossalt stor opgave. Vi fik beskeden fra styrelsen omkring klokken 16.30 i går (torsdag, red.), og så har vi været i gang lige siden for at kunne overtage,« sagde Jens Bejer Damgaard, der er pleje- og rehabiliteringschef i Aarhus Kommune dengang.

Aarhus Kommune oplyser, at alle borgere, der er ramt af lukningen, snarest vil få besked fra Aarhus Kommune vedrørende deres pleje og rengøring.