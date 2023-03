Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredericia Kommunes kommunaldirektør, Camilla Nowak Kirkedal, og direktør for Børn, unge og kultur i kommunen, Michael Maaløe, skal se sig om efter nye jobs.

Det sker, efter byrådet i Fredericia Kommune på et ekstraordinært byrådsmøde fredag eftermiddag har besluttet at fyre de to, skriver TV SYD.

Ifølge mediet får Camilla Nowak Kirkedal knap 3,5 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse, mens Michael Maaløe får omkring 1,5 millioner kroner.

Camilla Nowak Kirkedal var i forvejen hjemsendt, men årsagen til hjemsendelsen er endnu ikke kendt.

For præcis to år siden blev Camilla Nowak konstitueret kommunaldirektør, efter hendes forgænger Annemarie Zacho-Broe blev bortvist.

På det tidspunkt var Fredericia Kommune midt i et stormvejr, der blandt andet omfattede en advokatundersøgelse, en sag om eks-borgmester Jacob Bjerregaards køb af en byggegrund, og rygter om en for tæt relation mellem Annemarie Zacho-Broe og Jacob Bjerregaard.

Michael Maaløe bliver i øvrigt afskediget efter blot en måneds ansættelse.

»Fredericia havde været gennem en ret lang og turbulent periode frem til 2021, men jeg troede, tingene var stabiliseret. Så jeg er ret overrasket. Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt at skifte topchef så tit. For det går ud over driften og kommunens udvikling, og det kan i værste fald betyde, at man som chef ikke tør at stikke næsen for meget frem,« siger kommunalforsker Roger Buch til TV SYD.