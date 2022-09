Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En forestående energikrise kan ramme danskerne hårdt på pengepungen.

Men selvom Mette Frederiksen tidligere har klaret sig godt i offentlighedens øjne under en krise, og selv om valgkampen allerede er skudt i gang, kommer de voldsomt stigende energipriser og alle de medfølgende konsekvenser på et elendigt tidspunkt for statsministeren.

Det mener politisk kommentator hos B.T., Joachim B. Olsen, ovenpå regeringens pressemøde om den alvorlige forsyningssituation i Danmark torsdag eftermiddag.

»Pressemødet handlede om at forberede vælgerne på et worst case scenario. Regeringen har ikke interesse i at tale situationens alvor ned,« siger Joachim B. Olsen således.

»De vil sende et klart signal om, at det kan blive slemt. Så hvis det bliver slemt, så kan de ikke beskyldes for ikke at have forudset det,« siger han.

Alligevel er situationen ikke lige til højrebenet, mener han. Langtfra.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Mette Frederiksen og regeringen har rigtig nok gode erfaringer med krisehåndtering fra coronapandemien, men det her er en meget mere vanskelig krise at håndtere,« siger Joachim B. Olsen.

»Under coronapandemien kunne Mette Frederiksen gribe konkret og håndfast ind med nedlukninger, som de fleste danskere kunne forstå og bakke op omkring,« siger han og fortsætter.

»Det var initiativer, som kunne vise hele befolkningen, at man passede på dem og beskyttede dem.«

Men en energikrise er ikke så ligetil at løse på danskernes vegne. Og det gør krisen særdeles ubelejlig – også for regeringen – mener han.

»Det handler om folks pengepung. Der er ikke en dansker, der ikke bliver ramt af markant højere energipriser. Men det er utroligt svært at tage politiske initiativer, som for alvor kan afbøde konsekvenserne for danskerne.«

»De kan simpelthen ikke hjælpe alle uden at det ville blive voldsomt, voldsomt dyrt. Man ville være nødt til at finansiere det ved at sænke det offentlige forbrug, og man har netop kritiseret De Konservative for at foreslå noget, der minder om nulvækst,« konstaterer Joachim B. Olsen.