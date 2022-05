For under to måneder siden kaldte sundhedsminster Magnus Heunicke det et »historisk opgør«.

Men nu må regeringen droppe de to suverænt mest omtalte forslag fra udspillet til en sundhedsreform, nemlig et fremtidigt forbud mod salg af cigaretter til unge, der er født i 2010 og et forbud for mod salg af alle former for alkohol til unge under 18 år.

Der er nemlig ikke flertal for nogen af delene, og derfor bliver de heller ikke en del af aftalen om en sundhedsreform.

Det erfarer B.T. fra en række partier.

Der bliver heller ikke lavet en politisk aftale om at hæve priserne på cigaretter.

Både Enhedslisten, SF og De Radikale har ellers meldt ud, at de gerne ville have priserne sat væsentligt op. En pakke cigaretter koster de dag omkring 60 kroner.

Også Venstre har sagt, at man var klar til at foreslå regeringen at hæve afgifterne, så prisen på en pakke cigaretter bliver sat yderligere op med 20-30 kroner.

Ifølge flere partier har prisstigninger på cigaretter ikke været på forhandlingsbordet hos Magnus Heunicke efter at han tidligt i forhandlingsforløbet kunne konstantere, at der ikke var opbakning til regeringens idé om at lave et egentligt forbud mod salg af cigaretter til unge, der er født i 2010 eller senere.

Allerede på dagen for sundhedsministerens pressemøde om sundhedsreformen i staten af marts, kunne B.T. konstatere, at regeringen havde gjort regning uden vært.

Flere af regeringens støttepartier fejede hurtigt regeringens forslag om et cigaretforbud af bordet som en »absurditet«, og for to uger siden afviste SFs sundhedsordfører, Kirsten Normann, i B.T. definitivt at lægge stemmer til forslaget om at hæve aldersgrænsen for køb af alle former for alkohol til 18 år.

Sundhedsminister Magnus Heunicke skriver i en mail til B.T., at hans stadig har ambitioner om at de to forslag skal blive til virkelighed, selvom der altså ikke er flertal for dem i Folketinget lige nu.

»Derfor har jeg tilbudt partierne, at vi kører forhandlingerne i to spor, hvor vores forslag om forebyggelse af alkohol og tobaks- og nikotinprodukter kører videre i et separat spor, mens den brede sundhedsreform kører i sit eget spor,« lyder det fra sundhedsministeren i mailen.

Heunicke understreger, at »regeringen fastholder sine forslag til forebyggelse« og at regeringen vil forsøge at fortsætte forhandlingerne om de to forslag, hvis det lykkes at »indgå delaftaler om andre dele af reformen.«